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拜登普丁6/16首晤 釐清雙方利益共識

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
美、俄高峰會確定日期、地點，雙方將大聊彼此關係與利益，但預期不會太有進展。(photo from Wikimedia)
美、俄高峰會確定日期、地點，雙方將大聊彼此關係與利益，但預期不會太有進展。(photo from Wikimedia)

瑞士日內瓦將於6月16日迎來美國總統拜登俄羅斯總統普丁的會談，會談重點將是釐清雙方利益、關心的議題，雙方都不期待會有突破性的關係改善，議題包含雙邊關係、核議題、氣候變遷、疫情與地區衝突。需要注意的是近期發生的白俄攔機抓人事件，將被列為討論議題之一。專家提到，白宮立場是相信與俄國無關，而普丁應該特別開心，白俄此舉讓自己往親俄推進一步。

峰會預計不會有共識

根據《英國廣播公司》報導，美國與俄國將於6月16日，在瑞士日內瓦舉行高峰會，這將是美國總統拜登上任後，首度會晤普丁，這也是拜登跨國高峰會行程的尾聲，他此前行程是11日到13日訪英參與G7高峰會，14日前往布魯塞爾（北約峰會）。

依照白宮與克里姆林宮的聲明，本次高峰會重點在於攤開美俄關係面談，目的是恢復穩定性，釐清彼此利益所在、與重視的議題立場，但僅此而已，雙方都有心理準備「會談不太可能有突破性關係進展」。這與上週美國國務卿布林肯在冰島會面俄國外交部長拉夫羅夫時，說法差不多，當時這2名政要的對話被認為是提前釋出高峰會的目標。

美國態度轉變

《半島電視台》指出，這場高峰會預期討論的議題包含美俄雙邊關係、戰略性的核議題、全球疫情、氣候變遷，以及區域衝突（如以巴事件）等，該文也認為，美國態度的轉變是會談不可能有共識、進展的原因。拜登不只一次抨擊普丁是殺人兇手，更對於俄國威脅他國主權（如烏克蘭）感到不滿，也要求釋放反對派聲音（納瓦尼）。

更直接的是，拜登此前在首度熱線普丁時就提過，他與前朝川普不同，那個面對俄羅斯侵略行動（干擾大選、網路駭客攻擊、傷害美國公民）不吭一聲的美國，這種時候已經過去了！

白俄攔機事件的討論

特別需要注意的是，拜登在會談中想加入最新發生的爭議：白俄攔截民機抓反對派人士，白宮發言人普薩基表示，美國目前不相信俄國在事件中扮演著一定的角色，但這件事仍值得美俄討論、斡旋。

據《歐洲回顧》報導，專家認為普丁在這次事件會「受益」，由於普丁近20年來一直尋求白俄與俄國關係貼近，只是白俄總統盧卡申科對損害白俄主權的侵犯感到牴觸，而這次事件明斯科當局做法太過激進，已經激怒歐美地區，這也說明白俄很可能得無奈親俄，普丁恐怕心中已笑開懷。

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