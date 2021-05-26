重塑全球領導力 美國會議員提案「專注應對中國挑戰」

美國聯邦眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）25日提出確保美國全球領導力與國際參與的「老鷹法案」（Ensuring American Global Leadership and Engagement Act），以專注應對中國大陸所帶來的政策挑戰。

「中國大陸逐步試圖破壞以規則為基礎的秩序，挑戰美國地位。」米克斯表示，「我們必須運用美國真正的實力，專注於中國大陸引發的真正的挑戰上。」只要投資人民與機構、恪守長久的價值觀，並集結盟友，美國就能脫穎而出。

米克斯透過新聞稿表示，這部法案旨在振興美國機構、國內競爭力與海外外交，厚植美國的外交、經濟、發展、訊息、軍事與科技實力，將美國領導力恢復到應有地位。

米克斯的提案授權國務院加碼投入印太地區的人力和資源，並提出強化美國區域參與的藍圖，包括那些通常在美國外交政策中被忽略的國家。

有關中國大陸，草案建議要確保這個全球最大的溫室氣體排放國，為氣候變遷負起責任，中國大陸必須在對抗氣候變遷的戰役中扮演積極角色。

草案也提到，可透過回應中國大陸破壞人權行徑，以增強美國對價值觀的承諾；讓中國大陸為新疆地區濫用勞動力問題付出代價，美國為符合資格的香港人提供臨時保護或難民身分。

此外，草案強調多邊主義的力量，要強化美國在聯合國、亞太經濟合作會議（APEC）等組織的領導力；美國也要透過雙邊、三邊甚至四方對話，與盟友往來。

在提升美國的全球戰略和經濟競爭力部分，老鷹法案建議透過氣候變遷行動、疫苗外交、外交融資，以及數位和網路夥伴關係落實。

米克斯表示，強化美國經濟外交與治國之道，以形塑全球商業的經濟規則，賦予美國勞工和企業權利，並投資科技未來。

「經濟外交」（economic diplomacy）意指運用經濟貿易手段來實現外交戰略。