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英立法避免非法砍伐 企業憂成本提高

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
英國盼透過立法，要求企業調查其原料產地。（Photo by Daniel Beilinson on Flickr under CC2.0）
英國盼透過立法，要求企業調查其原料產地。（Photo by Daniel Beilinson on Flickr under CC2.0）

英國要罰從非法砍伐區進口商品的企業，業界擔憂影響商品供應鏈。法案要求企業調查產品來源地，避免英國民眾買到非法森林砍伐區產出的商品、助長違法砍伐。但相關企業呼籲，政府應以獎勵措施推行，並協助企業與生產國建立夥伴關係、進行產業轉型，從根本解決違法砍伐問題。

衛報指出，該環境法案預計於本週三提交議會審議，歐盟也計劃提出類似的法案。但法案關於林區砍伐產品進口的限制引起少數食品供應商的擔憂。國際肉類貿易協會（IMTA）認為，該法案應透過「鼓勵措施」，並質疑罰款的必要性。但IMTA發言人表示，願意支持政府的計畫，但施行上需要與產區供應鏈充分合作。

自亞馬遜森林砍伐區大量進口食品的嘉吉公司表示願意配合法案、對產地進行調查，但執行成本太高，且要求過於繁重，法案恐怕很難落實，議員們應以不損害供應鏈適應力為前提，並審慎評估法案背後將造成的效率及成本影響。

SCOPA秘書長安吉拉·鮑登則認為，本次立法是可行的，但相關商品供應鏈有其複雜性，政府應鼓勵企業與生產國建立夥伴關係、落實供應鏈轉型，才能從根本改善非法砍伐問題。

據衛報一月報導，法案中要求英國企業對木材、大豆、棕櫚油、牛肉、皮革等很可能來自非法砍伐林區的產品提出證明，以確保產品來自非森林砍伐的供應鏈，否則企業將面臨一定程度的罰款。

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