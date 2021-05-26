戰爭罪懲罰應落實 聯合國安理會討論

為保護戰亂中的平民，聯合國副秘書長呼籲落實戰爭罪懲罰。聯合國人道事務與緊急援助副秘書長洛科克25日指出，武裝衝突導致被迫流離失所者增加，因此他向安理會呼籲，必須落實戰爭罪的懲罰。他強調，既然已具備國際法律框架和工具，就應採取實際行動，以保障平民免於受到傷害。

疫情加劇人道危機

根據《聯合國新聞》報導，聯合國人道事務與緊急援助副秘書長洛科克25日向安理會表示，去年武裝衝突導致被迫流離失所者增加，2020年年中達到8000萬人。他指出，新冠疫情讓航班暫停、邊境關閉、實施隔離措施和封鎖，使人們的生活變得更為艱難。

洛科克指出，去年有22個受衝突影響的國家的醫療設施遭到襲擊，導致182名衛生工作者喪生，僅在緬甸，發生軍事政變後的2個月的時間裡，就記錄了109起針對工作人員的暴力事件。他補充說：「襲擊醫療設施造成的後果是災難性的，剝奪數百萬人獲救及得到護理的機會，並嚴重影響霍亂、麻疹和新冠肺炎等疾病的治療。」

不懲罰等同鼓勵

此外，洛科克警告說，在他任職的4年內，他看到交戰各方遵守人道主義法的情況「顯著惡化」，因此他呼籲各國改善培訓，更新政策以避免平民受到傷害，以及更好地追踪傷亡情況，並對事件進行調查，追究違法者的責任。

「問責制非常重要。」洛科克向安理會總結強調，「如果戰爭罪不受懲罰，情況會變得更糟。對侵權行為的問責必須有系統性和普世性。不給予懲罰等於是鼓勵犯罪。」他表示，在發生嚴重侵權行為時，要對其進行調查和起訴，「我們具備法律和工具來保護平民在武裝衝突中免受傷害。現在是所有國家和衝突方適用這些原則的時候了。」

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