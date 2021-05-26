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犯罪集團虧大！市值31.5億毒品沖上岸 警方輕鬆沒收
英國薩塞克斯24日突然冒出兩堆被沖上岸的托運包裹，經查發現竟是將近一噸的古柯鹼，市價高達約8000萬英鎊（折合約31.5億台幣）。有小報指出，這是英國史上最大的毒品繳獲事件之一。
每日郵報與太陽報報導，大批毒品被包在一個個防水袋內，外面再綁上救生背心，以確保它們能漂浮在海面上。路人分別在黑斯汀斯（Hastings）與紐黑文（Newhaven）附近的鵝卵石海灘發現這批「貨物」，當地警方獲報趕來回收。
這批毒品現已轉移到一個祕密安全地點，由重裝警力負責看守。據指毒品總重約960公斤，樣本經檢測呈現古柯鹼陽性反應，若是分銷到英國街頭，估計市價約8000萬英鎊，有關單位接下來將進行全面的鑑識調查。
報紙另指這批「貨物」還有一包金額不明的現金，按照消息人士說法，不管是誰理應前來收取毒品，這筆錢據信本來就是付給他們的費用，「他們可是失去一大筆工錢」。
英國國家打擊犯罪調查局（NCA）已經接手此案，認為兩堆毒品互有關聯。分部指揮官葛瑞斯（Martin Grace）向媒體表示，這一批大量的A級毒品據信來自南美，但他們尚未確定毒品如何被沖上岸與本來可能的最終去向，「顯然，丟掉這種規模的貨物，代表涉案的犯罪網路受到重大打擊」。
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