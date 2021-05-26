新西蘭外長：中國「風暴」到來只是時間問題

（德國之聲中文網）新西蘭外長納納亞‧馬胡塔（Nanaia Mahuta）在接受《衛報》採訪時表示，「顯然，我們不能忽視澳大利亞與中國的關系中所發生的事。如果他們接近風暴眼或處於風暴眼中，我們也必須合理地問自己--風暴接近我們可能只是時間問題。」

她說：「我向出口商發出的信號是，他們在疫情的背景下需要考慮多樣性的問題，在我們的地區如何擴大關係，以及如果與中國發生重大事件的緩衝問題。他們是否能夠承受這一打擊？」

據中國媒體報導，2019年，中新雙邊貿易額已達到334億新元（約合人民幣1556億元）。根據新西蘭政府數據，目前該國單月出口中國大陸的貿易額已經超越出口美、英、澳、日四國的總合，整體而言，對中國大陸的出口佔該國出口總額的約28%。

今年1月26日，中國商務部部長王文濤與新西蘭貿易和出口增長部長奧康納通過視頻方式簽署《中華人民共和國政府與新西蘭政府關於升級的議定書》。該議定書還需雙方各自履行相關國內程序後方能生效。

不需要五眼聯盟闡明人權立場

馬胡塔此前曾因有關對五眼聯盟擴大管轄範圍的做法感到不舒服的言論在五眼聯盟其它國家那裡受到抨擊。中國官媒《環球時報》今年4月的文章則對此評論說，「在研究新西蘭的中國學者眼中，只有約27萬平方公里的新西蘭無地區霸權野心，外交上有一定獨立性，不願做美國在南太地區的『副警長』」。

《衛報》5月24日的報導寫道，馬胡塔向該報表示，「明確地說，新西蘭重視與五眼聯盟的關係。這是一個安全和情報框架，我們可以在這個框架內與值得信賴的盟友就具體問題進行合作。但人權世界比這要廣泛得多......我們不需要五眼聯盟來闡明我們在人權問題上的立場。」

今年1月，「五眼聯盟」中的美澳英加發表措辭強硬的聯合聲明，表示對香港局勢「嚴重關切」，新西蘭沒有聯名。五月初，新西蘭議會一致認定中國新疆發生了嚴重侵犯維吾爾族人權的事件，但未使用種族滅絕一詞。馬胡塔表示，已多次就新疆問題向中方提出關切，但種族滅絕是最嚴重的國際罪行，必須在國際法基礎上，進行嚴格評估後才能做正式法律認定。新西蘭總理阿德恩5月初表示，新西蘭已經向北京方面就香港民主、自由日漸退化以及新疆維吾爾人命運表達嚴重關切，「在某些問題上，中新兩國沒有、不能，也永遠無法達成一致」，但她同時表示這不應當影響兩國關係。

《衛報》援引新西蘭懷卡托大學法學教授亞歷山大‧吉萊斯皮（Alexander Gillespie）指出，和澳大利亞相比，新西蘭在對華貿易關係中沒有同等的資源壟斷：「你能從新西蘭得到的一切，你都能在其他地方得到。」他說，「中國知道我們在這個領域的脆弱性。我認為我們用我們的聲明為自己定位，表明我們也意識到了這種脆弱性。」

（據《衛報》等）

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