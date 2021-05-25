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對抗瘧疾！ 尼日分發上百萬個蚊帳
為防止瘧疾肆虐，西非尼日政府分發上百萬個蚊帳。瘧疾是尼日當地的頭號殺手，去年造成5000多人死亡，該國衛生部長馬伊納薩拉24日表示，為對抗當地瘧疾，24日已開始分發超過400萬個蚊帳，目標讓尼日2000多萬人中，有700萬人能擁有經殺蟲劑處理過的蚊帳。
尼日衛生當局表示，瘧疾是當地的頭號殺手。根據官方數據統計，尼日2019年瘧疾死亡人數為3373人，其中2835人為5歲以下孩童。此外，尼日去年由瘧疾所致的死亡人數猛增至5056人，馬伊納薩拉將原因歸於嚴重的洪災，造成有利於蚊子繁殖的條件。由於目前沒有針對瘧疾的疫苗，世衛組織表示，睡在蚊帳下是對抗瘧蚊最有效的防禦措施。
根據《France 24》報導，尼日衛生部長馬伊納薩拉表示，為對抗當地的瘧疾，24日已分發超過400萬個蚊帳，瘧疾在去年殺死當地5000多人，其中大部分是孩童。他指出，目標讓尼日2000多萬人中，有700萬人能擁有經殺蟲劑處理過的蚊帳。
據世界衛生組織的說法，大多數瘧疾病例和死亡案例發生在撒哈拉沙漠以南地區。但世衛組織也指出，東南亞、東地中海、西太平洋和美洲的部分地區，也有罹患該疾病的風險。
另外，PharmaLive提到，最近牛津大學報告了一項研究性瘧疾疫苗，該疫苗使用Novavax的Matrix-M佐劑，研究顯示高劑量組對孩童有77%的有效率，低劑量組則是71%。該研究包括12個月的隨訪，並沒有觀察到嚴重的不良反應。
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