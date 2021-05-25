馬利軍方再次政變 總統、總理都遭逮捕

非洲國家馬利時隔1年又遭遇政變！馬利軍方24日發動政變，將總統恩多、總理瓦內與國防部長等人逮捕，並帶離首都巴馬科。這是馬利2年來第2度政變、近10年來第3度政變，上次政變是民意不滿下，軍方發動政變將時任總統凱塔推翻。外界推測，這次可能是因為軍方內部的權力爭奪問題。

根據《半島電視台》報導，馬利軍方24日將過渡政府總統恩多、總理瓦內等政府官員逮捕，並迅速帶離首都巴馬科，到軍方的基地內。總理瓦內接受法新社記者電訪時表示，軍方與去年發動政變的副總統戈塔上校再次聯手，推翻現任過渡政府。

《英國廣播公司》提到，聯合國對此，呼籲軍政府將現任總統恩多釋放。聯合國馬利辦事處呼籲馬利各方冷靜，非洲聯盟、西非經濟體、歐盟與美國都譴責這次政變，並要求軍方需要無條件釋放內閣官員。

半島分析，這次有可能是軍方內部的權力鬥爭，跟去年軍方推翻民選的總統凱塔不同。由於民眾對於軍方統治日漸不滿，馬利軍方扶持25名新官員上任，雖然軍方仍在背後大權在握，不過上次領導政變的卡馬拉上校與孔恩上校，卻在新的官員名單中遭到撤換。

馬利去年6月，因為民眾對政府的腐敗和經濟的不景氣感到不滿，加上政府無力處理當地基地組織的叛亂，讓許多民眾陸續上街抗議。爾後軍方便發動政變，將外交部長、經濟部長等人逮捕，後來更逮捕當時的總統凱塔與總理西塞，軍人組成的致敬人民全國委員會曾承諾，凱塔下台後會舉行新的選舉。

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