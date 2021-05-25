哈馬斯炸彈威脅? 德總理斥白俄羅斯胡說

(德國之聲中文網) 白俄羅斯當局周一 (5月24日)聲稱，由於巴勒斯坦恐怖組織哈馬斯的炸彈威脅，飛越其領空的班機面臨危險，才做出昨日一系列行動。不過哈馬斯發言人巴爾胡姆 (Farzi Barhoum)拒絕了這一說法，並表示該組織沒有對客機發出任何威脅。德國總理默克爾也表示，白俄羅斯政府對這一事件的描述 「完全不可信」。

26歲的反對派流亡記者普羅塔塞維奇23日搭乘瑞安航空從希臘雅典前往立陶宛維爾紐斯的班機，當飛機在白俄羅斯領空時，白俄羅斯稱機上有炸彈，並派軍方出動了一架戰鬥機伴飛，要求該班機降落在明斯克機場，強行改變其航線。最後普羅塔塞維奇和他的女友薩佩加 (Sofia Sapega)等人被拘留。

歐盟集團24日呼籲白俄羅斯當局釋放他們，並敦促國際民用航空組織調查這一事件。一些歐洲領導人將這一事件描述為白俄羅斯對客機的「劫持 」或 「強盜行為」。

美國總統拜登對歐盟制裁的消息表示歡迎，並說他的政府正在研究 「適當的選擇，以便與歐盟密切協調，問責有關人員」。

在一份聲明中，拜登將瑞安航空航班改道的行為描述為 「令人憤慨 」和 「可恥」。拜登說：「我和許多人一樣，呼籲進行國際調查，以確定該案件的完整事實。」

白俄羅斯聲稱，西方國家出於政治原因對該事件進行了「毫無根據的指責」。作為白俄羅斯的盟友，俄羅斯也為明斯克對「危機的處理」進行了辯護。

歐盟宣布制裁

作為回應，歐盟周一(5月24日)同意對白俄羅斯實施新的制裁。歐盟領導人在布魯塞爾的峰會上批准同意，禁止白俄羅斯航空班機飛越歐盟領空。歐盟呼籲歐洲當局「采取必要措施，禁止白俄羅斯航空公司飛越歐盟領空，並阻止其進入歐盟機場」。他們還要求歐盟的航空公司不要飛越白俄羅斯領空。

在歐盟發表聲明後，荷蘭航空公司KLM宣布將停止飛越白俄羅斯。德國漢莎航空公司24日也做出同樣表示，直到進一步通知才會改變。同時還有拉脫維亞航空公司、波羅的海航空公司和斯堪的納維亞航空公司SAS都做出類似的決定。

此外，烏克蘭政府也停止了烏克蘭和白俄羅斯之間的航班，並指示烏克蘭飛機不要飛越白俄羅斯的領空。英國也已下令英國飛機避免飛越白俄羅斯。

官媒播「懺悔」視頻

白俄羅斯國家電視頻道24日播放了一段視頻，普羅塔塞維奇說，自己健康狀況良好，並稱自己在去年組織明斯克的大規模抗議活動，表示正在配合當地官員調查。

他說:「昨天，我在明斯克國家機場被內務部的官員逮捕......。我在明斯克的第一拘留所。我可以說，我沒有健康問題，包括心髒或任何其他器官。」

他也說：「相關人員對我的態度是盡可能正確的，並符合法律規定。我會繼續與調查人員合作，也承認在明斯克市組織了大規模騷亂。」

26歲的普羅塔塞維奇在視頻中身穿黑色連帽衫，坐在一張桌子後面，身邊放著一包香煙。在他的額頭上可以看到一些黑色的標記。

針對這段視頻，白俄羅斯反對派齊哈努斯卡婭 (Sviatlana Tsikhanouskaya)表示，普羅塔塞維奇是受到壓力才這麼做。

她說:「這是他在身心壓力下拍出的影片，我要求立即釋放他和所有政治犯。」

(法新社、德新社、路透社)

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