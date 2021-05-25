聽新聞
test
0:00 / 0:00
白俄羅斯記者遭劫機被抓 其父親：恐遭受「酷刑折磨」
白俄羅斯23日命令米格29戰機強行要求愛爾蘭瑞安航空（Ryanair）一架客機迫降，逮捕搭乘該班機、早已流亡海外的反對派記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich），其父親狄米崔（Dmitri Protasevich）向告訴英國廣播公司BBC透露，自己擔心兒子可能會「遭受酷刑」。
現年26歲的普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）原先從希臘搭乘飛機起飛，但中途「被迫」改航至明斯克，降落後隨機遭到逮補，如今似乎是普羅塔塞維奇被脅迫下錄製的影片也曝光。
影片中，普羅塔塞維奇表示自己目前身體健康，貌似對自己被白俄羅斯政府指控的罪行「供認不諱」，但這段影片被白俄羅斯主要反對黨領袖在內的激進主義者強烈批評，並暗示普羅塔塞維奇正承受違法的脅迫。
普羅塔塞維奇的父親狄米崔24日向英國廣播公司BBC表示自己「真的很害怕」、擔憂兒子將受到該國當局的「酷刑對待」，狄米崔表示「我們希望他能撐下去，我們甚至不敢想像，但他有可能正受到毆打和折磨，我們真的很害怕」，更強調「這種事情不應該發生在21世紀的歐洲」。
狄米崔也呼籲包括歐盟在內的整個國際社會對白俄羅斯當局施加「前所未有的壓力」，並藉其讓當局意識到自己犯了一個「非常大的錯誤」。
歐盟目前已表示同意對白俄羅斯實施更多制裁，還呼籲航空公司避開該國領空，並同意禁止白俄羅斯航空公司在歐盟領土上空飛行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言