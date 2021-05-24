佛光山1220台製氧機 第2波助印度

國際佛光會世界總會馬來西亞協會日前受世界總會委任「送氧到印度」第一梯次行動，兩百二十台製氧機十六日陸續送抵印度各地偏鄉醫院、診所，救護新冠病毒確診者；獲贈醫療單位紛紛表示，非常感激佛光會即時救援，拯救許多等待氧氣的病患。世界總會十六日決定再發起第二波行動，代表全球佛光人捐出一千兩百二十台製氧機，伸援印度醫療資源。

第二波送暖行動獲得國際佛光會世界總會總會長心保和尚、國際佛光會署理會長慈容法師的指導，佛光山港澳深總住持永富法師協調航空運輸，全球佛光人的愛與關懷，用最快的速度，送往佛陀的故鄉。

超越宗教 團結抗疫

「感謝馬來西亞覺誠法師疏通了印度，香港永富法師疏通了航空運輸，來自全球各地佛光協會的善款，還有印度當地佛光人同心協力，才能達成目標！」國際佛光會世界總會祕書長覺培法師向全球佛光人致謝。

世界總會副祕書長（東南亞）覺誠法師指出，有馬來西亞Spice Jet航空、香港航空公司協助，才能讓物資順利運到印度，「這場疫情，讓佛光的愛不分種族，普照到各個宗教，這也是星雲大師提倡的宗教和諧，與宗教和平」。

佛光會獲得在印度經商大馬籍商人拿督林孝仁居士，以及其印度職員們全力協助，十三日安排印度內陸交通貨車，將物資送往新德里、大吉嶺、古吉拉、拉達克、泰米爾納德邦、安德拉邦、泰倫加納邦、比哈爾邦邦、西孟加拉邦九縣市，佛光協會、醫院、診所、慈善機構等共有三十三個單位受惠。

印度加爾各答禪淨中心住持妙如法師表示，他將製氧機代表世界總會，送往天主教加爾各答德蕾莎修女慈善中心、錫克教以及伊斯蘭教的慈善中心。

受惠單位有友寺道場Bouddha Dhammapithamu佛法中心、Banas Medical College and Research Institute & Palanpur Civil 醫院、清奈Narayanaa醫院、ABC醫院、Dr.KVR Maternity醫院、Siddhartha醫院 、International Buddhist Confederation、Zenayu診所、Missionaries of Charity（Mother Terresa HQ）等。

伸援偏鄉 援助醫療

覺誠法師分享海德拉巴醫院醫護人員回饋，醫生說：「病人原本血氧濃度僅百分之八十四，用了製氧機後，升到百分之九十四。病人維持百分之九十以上算是穩定情況。」

印度清奈佛光希望村二十一日收到世界總會捐贈的布口罩，孩童戴上口罩、手比蓮花指感謝佛光會。圖／馬來西亞佛光山提供

清奈佛光協會長Geetha Kumari代表捐贈十台製氧機，予Chengalpattu政府醫院，由Padmanaban醫生代表接受，善舉也獲得清奈當地媒體報導。

國際佛光會世界總會十六日召開線上會議，決議發起第二波送暖印度行動，出席者有覺培法師、覺誠法師、印度妙如法師、德里文教中心主任慧顯法師、斯里蘭卡國際佛教促進會南亞組專員覺門法師，以及世界總會覺仲法師，妙毓法師等。

由於印度疫情危急，世界總會決議再增加一千台製氧機，送到窮鄉僻壤的醫院、診所、佛光會、寺院，希望這些資源能減緩患者痛苦。第二波行動共匯集一千兩百二十台製氧機，部分資源由香港佛光協會、新加坡佛光協會、印尼佛光協會共同發心統籌，為印度醫療資源提供協助。

第一波物資送抵印度各縣市，大吉嶺佛光協會收到十台製氧機及醫療物資。 圖／馬來西亞佛光山 提供

印度海德拉巴Gandhi醫院準備開箱國際佛光會捐贈的製氧機，救治新冠病患。 圖／馬來西亞佛光山 提供