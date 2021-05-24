白俄為逮異議份子 強迫民航機改道

白俄羅斯政府為了逮捕異議份子，23日強迫瑞安航空FR4978航班轉向，臨時降落在白俄首都明斯克。儘管迫降理由是懷疑機上藏有炸彈，但最終並未找出任何炸彈，白俄Nexta媒體的前編輯普羅塔塞維奇卻反遭逮捕。事件一出引發各界震怒，並要求歐盟與北約介入。

白俄迫降民航機

根據《英國廣播公司》報導，瑞安航空FR4978航班本來要自希臘雅典飛往立陶宛維爾紐斯，但在接近目的地時，突然遭白俄航管通知機上可能藏有炸彈，並要求該航班緊急迫降在最近的明斯克機場，儘管當時最近的機場應該是維爾紐斯。白俄媒體報導指出，白俄當局甚至派出米格29戰機護送。

該航班最終在明斯克機場停留數小時，機上並沒有搜出任何爆裂物，但當時在機上的白俄Nexta媒體前編輯普羅塔塞維奇突遭白俄當局拘留，目前人仍然在白俄，並沒有隨原航班抵達立陶宛。FR4978最終晚了約7小時抵達目的地。機上乘客表示，普羅塔塞維奇在被帶走前曾向機上乘客表示，他將面臨死刑。

外國痛斥白俄手段拙劣

面對白俄假炸彈攻擊，真逮捕異議份子的行為，各國反應都十分強烈。美國駐白俄大使費雪就表示，白俄政府假造恐攻威脅，派遣軍機攔截民航機，並基於政治理由逮捕記者的行為十分危險且可怕。英國外長拉布則稱此誇張行徑將面臨嚴重的後果。

歐盟理事會主席米歇爾表示，歐盟將在24日的峰會上討論此事件，並且會有相對應的作為。國際民航組織也表示，此事件是明顯的強制降落，很有可能違反規範飛航安全的芝加哥公約。

波蘭總理莫拉維茨基更直稱此事為「國家恐怖行為」。Nexta是白俄支持反對黨的媒體，普羅塔塞維奇更曾負責2020大選報導，並在總統盧卡申科疑似靠舞弊贏得勝利後，在國內被控是恐怖份子，面臨最高可處死刑的指控。

【更多精采內容，詳見 】