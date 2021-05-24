快訊

PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

白俄為逮異議份子 強迫民航機改道

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導
瑞安航空FR4978航班遭迫降白俄，以懷疑有炸彈為由，逮捕異議份子。（photo by Flightradar24截圖）
瑞安航空FR4978航班遭迫降白俄，以懷疑有炸彈為由，逮捕異議份子。（photo by Flightradar24截圖）

白俄羅斯政府為了逮捕異議份子，23日強迫瑞安航空FR4978航班轉向，臨時降落在白俄首都明斯克。儘管迫降理由是懷疑機上藏有炸彈，但最終並未找出任何炸彈，白俄Nexta媒體的前編輯普羅塔塞維奇卻反遭逮捕。事件一出引發各界震怒，並要求歐盟與北約介入。

白俄迫降民航機

根據《英國廣播公司》報導，瑞安航空FR4978航班本來要自希臘雅典飛往立陶宛維爾紐斯，但在接近目的地時，突然遭白俄航管通知機上可能藏有炸彈，並要求該航班緊急迫降在最近的明斯克機場，儘管當時最近的機場應該是維爾紐斯。白俄媒體報導指出，白俄當局甚至派出米格29戰機護送。

該航班最終在明斯克機場停留數小時，機上並沒有搜出任何爆裂物，但當時在機上的白俄Nexta媒體前編輯普羅塔塞維奇突遭白俄當局拘留，目前人仍然在白俄，並沒有隨原航班抵達立陶宛。FR4978最終晚了約7小時抵達目的地。機上乘客表示，普羅塔塞維奇在被帶走前曾向機上乘客表示，他將面臨死刑。

外國痛斥白俄手段拙劣

面對白俄假炸彈攻擊，真逮捕異議份子的行為，各國反應都十分強烈。美國駐白俄大使費雪就表示，白俄政府假造恐攻威脅，派遣軍機攔截民航機，並基於政治理由逮捕記者的行為十分危險且可怕。英國外長拉布則稱此誇張行徑將面臨嚴重的後果。

歐盟理事會主席米歇爾表示，歐盟將在24日的峰會上討論此事件，並且會有相對應的作為。國際民航組織也表示，此事件是明顯的強制降落，很有可能違反規範飛航安全的芝加哥公約。

波蘭總理莫拉維茨基更直稱此事為「國家恐怖行為」。Nexta是白俄支持反對黨的媒體，普羅塔塞維奇更曾負責2020大選報導，並在總統盧卡申科疑似靠舞弊贏得勝利後，在國內被控是恐怖份子，面臨最高可處死刑的指控。

【更多精采內容，詳見

炸彈 機場

延伸閱讀

白俄迫客機轉降抓異議記者 歐美痛批形同劫機

白俄羅斯劫機疑雲？瑞安航空4978航班與「國家級空中海盜」

防堵疫情 澎縣府：盼中央在台灣機場港口設快篩站

白俄羅斯令客機迫降抓反對派 歐洲領袖強烈譴責

相關新聞

歐理事會主席：白俄劫機是國際醜聞 盼歐盟今決定制裁

歐洲理事會主席米歇爾24日說，白俄羅斯「劫機」事件是個國際醜聞，並稱將把對明斯克的制裁列入當天晚間開始的歐盟峰會議程之內...

白俄空中攔機抓異議人士 歐洲批如同劫機

白俄羅斯當局23日強迫一架途經白俄的瑞安航空客機轉降首都明斯克，逮捕機上一名異議記者。歐美紛紛譴責白俄此舉，部分歐洲國家...

印度首例！男子感染爬蟲類疾病黃真菌症

伴隨新型冠狀病毒疫情，印度最近爆發又稱黑真菌症的毛黴菌感染症疫情，約9000人染病，今天又發現首次有人感染通常感染爬蟲類...

白俄羅斯強人總統派戰機劫持客機、逮捕記者 他的豪賭會付什麼代價？

白俄羅斯總統盧卡申科23日親自下令出動一架米格29戰機，迫使愛爾蘭瑞恩航空一架從希臘飛往立陶宛的客機轉降在白俄首都明斯克，並逮捕機上的反對派記者普羅塔塞維奇(Roman Protasevich)。這名26歲記者在機上對其他乘客說，他會被判死刑，有乘客說他看起來非常害怕。歐洲各國領袖痛批白俄的行徑是「國家劫機」、「國家恐怖主義」，歐盟成員國立陶宛呼籲歐盟和北約採取行動，歐盟領袖24日將集會討論如何懲戒白俄。

韓官員：台海穩定與和平 直接影響南韓國家利益

南韓外交部高級官員23日指出，南韓總統文在寅與美國總統拜登最近召開峰會後，發表聯合聲明提及台灣海峽，這項聲明表明首爾當局...

【專家之眼】台灣是坐在黃金堆裡的乞丐嗎

近日南韓利用半導體的優勢，與美國達成協議，美國將提供一定數量的疫苗給南韓，並授權莫德納疫苗在南韓的三星工廠生產。此舉讓在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。