不畏疫情攪局 越南仍舉辦大選

不畏疫情來襲，6,900萬越南人前往投票所投下神聖一票。上週日（23）日越南各地舉行全國國會與地方選舉，將選出500位國會議員。由於正逢新冠肺炎（Covid-19）疫情期間，許多醫院也開放病患就地投票。

據《海峽時報》報導，在疫情期間，越南國會與地方性的人民評議會選舉，越南政府要求選民嚴守社交距離。預計20天會公布結果的越南國會選舉結果，並不會改變重大政府政策，因為一般經濟至外交事務等方向已由共產黨高層決定。

選舉淪為橡皮章

亞太安全研究中心東南亞專家伏溫指出，「這次選舉只是行禮如儀而已，只為了為黨內拍板定案的所有事情背書，並不會有大改變。」

根據越南衛生部指出，超過一百萬越南人已經接種疫苗，但接種2劑的人數則僅2.8萬人，當地確診人數出現激增，從4月27日起新增2,066病例，主要集中在北部的北江市與北寧市。

在投票所，選民被要求戴口罩、填寫表格與保持社交距離，並限制群聚人數，選舉期間軍方也處於待命狀態，確保社會與政治秩序穩定。

這次選舉共有866位已通過越南祖國陣線審核的參選人，準備角逐任期從2021至2026年500位國會席次，絕大多數候選人都是由共產黨或政府機構推派。另外，雖然有76人自行參選但最後只有9人通過審核，至於獨立候選人人數則是自1997年以來新低，2016年有11位出馬競選，2人當選。

病患也盡義務投票

《VnExpress》報導，目前人在河內癌症醫院接受治療的73歲范宗欽（譯音）表示，「雖然過去17天有許多人被隔離，但即使是疫情熱區，我們還是要盡我們的義務進行投票。」

雖然醫院因為屬於疫情熱區而被封鎖，但2,200名病患與家屬及醫護人員仍相當重視此次選舉。而且為了避免交叉感染，院方還在不同地點與時間點開放投票所。該醫院副院長范文彬指出，每位醫院選民都會穿著防護衣並保持至少3公尺社交距離。另外，越南國立熱帶病醫院也是疫情熱區，700名被隔離的醫護人員與病患已完成投票。

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