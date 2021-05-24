快訊

PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不畏疫情攪局 越南仍舉辦大選

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
越南這次全國大選將開放近7000萬人投票。(Photo by Michael Coghlan on Flicker under Creative Commons license)
越南這次全國大選將開放近7000萬人投票。(Photo by Michael Coghlan on Flicker under Creative Commons license)

不畏疫情來襲，6,900萬越南人前往投票所投下神聖一票。上週日（23）日越南各地舉行全國國會與地方選舉，將選出500位國會議員。由於正逢新冠肺炎（Covid-19）疫情期間，許多醫院也開放病患就地投票。

據《海峽時報》報導，在疫情期間，越南國會與地方性的人民評議會選舉，越南政府要求選民嚴守社交距離。預計20天會公布結果的越南國會選舉結果，並不會改變重大政府政策，因為一般經濟至外交事務等方向已由共產黨高層決定。

選舉淪為橡皮章

亞太安全研究中心東南亞專家伏溫指出，「這次選舉只是行禮如儀而已，只為了為黨內拍板定案的所有事情背書，並不會有大改變。」

根據越南衛生部指出，超過一百萬越南人已經接種疫苗，但接種2劑的人數則僅2.8萬人，當地確診人數出現激增，從4月27日起新增2,066病例，主要集中在北部的北江市與北寧市。

在投票所，選民被要求戴口罩、填寫表格與保持社交距離，並限制群聚人數，選舉期間軍方也處於待命狀態，確保社會與政治秩序穩定。

這次選舉共有866位已通過越南祖國陣線審核的參選人，準備角逐任期從2021至2026年500位國會席次，絕大多數候選人都是由共產黨或政府機構推派。另外，雖然有76人自行參選但最後只有9人通過審核，至於獨立候選人人數則是自1997年以來新低，2016年有11位出馬競選，2人當選。

病患也盡義務投票

《VnExpress》報導，目前人在河內癌症醫院接受治療的73歲范宗欽（譯音）表示，「雖然過去17天有許多人被隔離，但即使是疫情熱區，我們還是要盡我們的義務進行投票。」

雖然醫院因為屬於疫情熱區而被封鎖，但2,200名病患與家屬及醫護人員仍相當重視此次選舉。而且為了避免交叉感染，院方還在不同地點與時間點開放投票所。該醫院副院長范文彬指出，每位醫院選民都會穿著防護衣並保持至少3公尺社交距離。另外，越南國立熱帶病醫院也是疫情熱區，700名被隔離的醫護人員與病患已完成投票。

【更多精采內容，詳見

越南 投票

延伸閱讀

竹山公所防疫無國界 製作越南標語及廣告宣傳車宣導

影／新北防疫動員警力 三重、新莊熱區3天高頻率巡邏

確診持續增加 新北再增三重、新莊熱區防疫中心

侯友宜看三重、新莊熱區防疫中心 上班人今少三分之二

相關新聞

歐理事會主席：白俄劫機是國際醜聞 盼歐盟今決定制裁

歐洲理事會主席米歇爾24日說，白俄羅斯「劫機」事件是個國際醜聞，並稱將把對明斯克的制裁列入當天晚間開始的歐盟峰會議程之內...

白俄空中攔機抓異議人士 歐洲批如同劫機

白俄羅斯當局23日強迫一架途經白俄的瑞安航空客機轉降首都明斯克，逮捕機上一名異議記者。歐美紛紛譴責白俄此舉，部分歐洲國家...

印度首例！男子感染爬蟲類疾病黃真菌症

伴隨新型冠狀病毒疫情，印度最近爆發又稱黑真菌症的毛黴菌感染症疫情，約9000人染病，今天又發現首次有人感染通常感染爬蟲類...

白俄羅斯強人總統派戰機劫持客機、逮捕記者 他的豪賭會付什麼代價？

白俄羅斯總統盧卡申科23日親自下令出動一架米格29戰機，迫使愛爾蘭瑞恩航空一架從希臘飛往立陶宛的客機轉降在白俄首都明斯克，並逮捕機上的反對派記者普羅塔塞維奇(Roman Protasevich)。這名26歲記者在機上對其他乘客說，他會被判死刑，有乘客說他看起來非常害怕。歐洲各國領袖痛批白俄的行徑是「國家劫機」、「國家恐怖主義」，歐盟成員國立陶宛呼籲歐盟和北約採取行動，歐盟領袖24日將集會討論如何懲戒白俄。

韓官員：台海穩定與和平 直接影響南韓國家利益

南韓外交部高級官員23日指出，南韓總統文在寅與美國總統拜登最近召開峰會後，發表聯合聲明提及台灣海峽，這項聲明表明首爾當局...

【專家之眼】台灣是坐在黃金堆裡的乞丐嗎

近日南韓利用半導體的優勢，與美國達成協議，美國將提供一定數量的疫苗給南韓，並授權莫德納疫苗在南韓的三星工廠生產。此舉讓在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。