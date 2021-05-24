白俄羅斯記者被抓 「這裡等著我的是死刑」

(德國之聲中文網) 一名目擊白俄羅斯記者普羅塔塞維奇被逮捕的乘客周日 (5月23日)告訴自由歐洲電台白俄羅斯部，26歲的普拉塔塞維奇在意識到他乘坐的瑞安航空航班意外降落在明斯克後感到「不安」。

這名乘客說：「在飛機突然轉彎後，一個人(普羅塔塞維奇)開始驚慌失措，抓著自己的頭。」他說 :「在飛機轉向之前，沒有任何沖突，沒有爭吵，什麼都沒有。」

這位乘客告訴自由歐洲電台，在明斯克著陸後，安全部隊將乘客帶出去，讓嗅探犬小組檢查他們的物品。

普拉塔塞維奇的行李被「扔到了跑道上」，他被帶到了一邊。

這位乘客說：「我們問他發生了什麼事。他告訴我們他是誰，還說：『這裡等著我的是死刑。』他後來稍微平靜了一些，但在顫抖。」據消息人士稱，最終，他被軍隊帶走。

遭誘捕前的征兆

反對派領導人齊哈努斯卡婭的助手維亞科卡 (Franak Viacorka ) 對德國之聲表示，普羅塔塞維奇在登機前與他聯系，告訴他懷疑自己被跟蹤。他說：「今天早上，我與拉曼取得了聯系......他跟我說，擔心有人在雅典機場跟蹤他。」

NEXTA還分享了普羅塔塞維奇從雅典發出的短信，他在其中描述了一個說俄語的可疑男子，試圖拿取普羅塔塞維奇的旅行證件的照片。

普羅塔塞維奇寫道：「他是下一個排隊接受證件檢查的人，但他只是轉身走開......在登機口。」他描述該男子為「中年，身材魁梧，禿頭」，並攜帶一個皮箱。

維亞科卡在接受德國之聲訪問時，將26歲的普羅塔塞維奇描述為「盧卡申科的個人敵人」，他說普羅塔塞維奇「發布了有關監獄酷刑和監獄狀況的抗議視頻和圖片。他是談論可怕的侵犯人權行為的最傑出人物之一」。

他告訴德國之聲:「我認為我們今天看到的，是他們的報復，是盧卡申科對拉曼和他現在的原則立場的個人報復。」

白俄羅斯聲稱有炸彈威脅

據白俄羅斯的親政府媒體報道，總統盧卡申科親自命令一架米格-29戰鬥機緊急起飛，攔截瑞安航空的飛機，因為據稱機上有炸彈威脅，但最後飛機上沒有發現炸彈。

結果，白俄羅斯當局拘留了從希臘前往立陶宛的流亡記者普羅塔塞維奇。他在白俄羅斯面臨刑事指控，包括煽動對政府的仇恨。他還被列入該國的「參與恐怖活動的個人 」名單。白俄羅斯反對派領導人說，普羅塔塞維奇在白俄羅斯可能面臨死刑。

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