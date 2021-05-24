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原能會觀察期已滿 伊核協議生變數

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
伊朗與IAEA的觀察協議近日到期，也讓本就波折的核協議談判再添許多不確定性。（Photo by Rodrigo Gómez Sanz on Flickr under CC 2.0）
伊朗與IAEA的觀察協議近日到期，也讓本就波折的核協議談判再添許多不確定性。（Photo by Rodrigo Gómez Sanz on Flickr under CC 2.0）

命運多舛的伊核協議又有變數？伊朗官方發言人23日宣布，伊朗與國際原子能總署（IAEA）的3個月觀察期已經到期，未來IAEA將無法再進入伊朗觀察提煉濃縮鈾的狀況，這也讓西方各國對於伊朗是否願意簽署新的核協議打上問號。各方目前正在維也納進行談判，歐盟期望伊朗能延長IAEA的觀察期。

IAEA無法再觀察

根據《半島電視台》報導，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫23日表示，伊朗與IAEA在2月簽訂3個月可入境觀察伊朗核設施狀態的協議已經到期，在22日以後就無法進入伊朗核設施內。IAEA總幹事格羅西表示，目前正與伊朗積極交涉，設法延長此協議。

《底特律自由新聞》提到，歐盟談判代表上週就已提醒伊朗，如果不同意展延協議，只會讓各方重新簽訂核協議的難度提高。不願具名的伊朗高階官員受訪時透露，目前最有可能的狀況是伊朗政府願意展延1個月，只要願意接受伊朗的「要求」，就可以讓談判順利進行，否則有些關鍵的照片與檔案可能會因為協議到期而刪除。

雖然議會展現鷹派的姿態，但溫和派的總統魯哈尼仍一再對外強調，直到談出新的核協議前，伊朗都不會放棄談判，不過美國必須同意要撤銷對伊朗的經濟制裁（包括石油禁運、出口禁令等）。不過美國國務卿布林肯23日表示，目前仍看不出來伊朗有重回核協議的意願，談判似乎又陷入了僵局。

美、伊多有微詞

伊核協議又名《全面核協議》，是伊朗與美國、中國、俄國、英國、法國、德國、歐盟等國家於2015年簽訂的協議。協議中規範伊朗的核能使用範圍，讓伊朗不能發展核武的同時，仍可享有一定的核能自主權。不過2018年，美國在川普總統任內單方退出核協議，並對伊朗施加經濟制裁。

伊朗隨即也在2020撕毀核協議，直到拜登上台後，各方才在4月再度重返談判桌進行協商。拜登雖然在選前頻放話，願意支持伊朗重回核協議，但都沒有撤銷制裁也讓伊朗頗有微詞。加上伊朗將於年底進行總統大選，目前民調最高的並非溫和派，也讓牽動中東區域戰略的伊核協議又產生許多變數。

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