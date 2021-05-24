白俄羅斯「詐」彈誘捕記者 引爆歐美怒火

(德國之聲中文網) 德國和其他歐盟國家周日(5月23日) 要求白俄羅斯對一架飛往立陶宛的瑞安航空公司班機被強迫改道與降落，以及機上記者普羅塔塞維奇(Roman Protasevich)被拘留一事作出解釋。

普羅塔塞維奇是新聞機構Nexta的前編輯，這個媒體以批判白俄羅斯當局和總統盧卡申科著名。

歐盟領導人也對此事件表示震驚，並表示明斯克將被追究責任。德國外交部長馬斯也呼籲采取行動讓明斯克政府知道有「明確的後果」。

他說：「兩個歐盟國家之間的航班在炸彈威脅的借口下被迫降落，這是對歐洲民用航空交通的嚴重干擾......我們對記者普羅塔塞維奇被這樣逮捕的報道非常關注。」

法國外交部勒德裡昂 (Jean-Yves Le Drian )說，這個事件「不可接受」，並呼籲做出「堅定和統一的反應」。

美國也發出強烈譴責，稱這對飛機上所有乘客構成威脅，行為「令人震驚」。美國國務卿布林肯呼籲立即普羅塔塞維奇。

歐洲多國強烈譴責

該航班的出發國和目的地國，希臘和立陶宛的領導人最先作出反應。希臘總理米佐塔基斯 (Minister Kyriakos Mitsotakis)說，這個事件是「前所未有的，令人震驚」。他在推特上說：「我們要求立即釋放所有乘客。明天的歐盟理事會會議必須加強對白俄羅斯施壓。真的是夠了！」

立陶宛總統納塔達 (Gitanas Nauseda)抨擊這個事件是「可惡的」。他在推特上說 :「這是史無前例的事件! 一架飛往維爾紐斯的民用客機被強行降落在明斯克。」他抨擊白俄羅斯當局是「這一可惡行動的幕後黑手」，定要求立即釋放普羅塔塞維奇。他還要求布魯塞爾和北約采取行動，解決這一問題。

他在給路透社的一份聲明中說：「我呼籲北約和歐盟盟友立即對白俄羅斯政權對國際民用航空構成的威脅做出反應。國際社會必須立即采取措施，使這種情況不再發生。」

他也提出了一份計劃在歐盟領導人會議上建議的措施清單。這些措施包括：承認白俄羅斯上空的空域不安全，禁止白俄羅斯飛機在歐盟機場飛行，以及國際民用航空組織立即進行調查。他還呼籲「要對該政權進行嚴重制裁」。

立陶宛國防部長阿努薩烏斯卡斯 (Arvydas Anusauskas )誓言要「查清那架飛機上到底發生了什麼事」。他在臉書上宣布，立陶宛正在啟動調查。

與此同時，波蘭總理莫拉維茨基 (Mateusz Morawiecki)譴責這次逮捕是 「應受譴責的國家恐怖主義行為」。

歐盟負責人要求明斯克負責

這架往返於兩個歐盟成員國之間的航班上的大約171名乘客受到影響。歐盟官員早些時候曾警告白俄羅斯，要將對改道航班的命運負責，呼籲釋放所有乘客。

歐盟外交政策負責人博雷爾(Josep Borrell )在推特上說：「我們要求白俄羅斯政府對所有乘客和飛機的安全負責......所有乘客必須能夠立即繼續他們的旅行。」

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也對他的說法表示贊同。她在另一條推文中說：「所有乘客必須能夠立即繼續前往維爾紐斯，他們的安全得到保障。任何違反國際航空運輸規則的行為都必須承擔後果。」她後來稱這次強行改道是「劫持」，將產生後果。

歐洲理事會主席米歇爾 (Charles Michel )則說，國際民用航空組織（ICAO）的調查「至關重要」。

聯合國下的國際民航組織表示，這一事件可能違反了一項歷史悠久的國際航空條約。「國際民航組織對瑞安航空的一架航班及其乘客明顯的迫降事件表示強烈關注，這可能違反了《芝加哥公約》。我們期待著有關國家和運營商正式確認更多信息。」

瑞安航空聲明

愛爾蘭航空公司瑞安航空證實了這一事件，並表示它已被白俄羅斯當局提醒存在安全威脅。它說：「沒有發現機上有任何安全問題。」並發出聲明表示：「瑞安航空已經通知了相關的國家和歐洲安全和安保機構，我們就這一令人遺憾的延誤向所有受影響的乘客真誠地道歉，這不是瑞安航空所能控制的。」

(法新社、路透社)

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