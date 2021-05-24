米格29戰機恫嚇！ 白俄羅斯總統逼客機迫降抓反對派

白俄羅斯當局24日出動一架米格29戰機（Mig-29），迫使愛爾蘭瑞恩航空（Ryanair）一架客機轉降在首都明斯克（Minsk）後，搭乘該班機的白俄反對派人士普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）也隨即遭到拘捕，對此歐洲各國領袖紛紛表達強烈抗議。

白俄羅斯國營電視台報導，瑞恩航空這架編號「FR4978」的班機從希臘雅典（Athens）起飛，原本預計飛往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius），根據明斯克機場稍早的聲明指出，班機是「因為有炸彈威脅」而必須緊急迫降。

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）政府的新聞部門指出，盧卡申科下達讓客機轉降的命令後，還派出一架米格29戰機在一旁「伴飛」、似乎有意要迫使班機降落，受迫轉降在明斯克後，機上現年26歲且流亡波蘭的反對派人士普羅塔塞維奇（RomanProtasevich）隨即遭到拘捕。

瑞恩航空指出，客機迫降在白俄羅斯並待了數個小時後，隨後再度升空並安全飛抵維爾紐斯。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）事後譴責白俄羅斯迫使客機轉降是「國家恐怖主義行徑」，法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）則呼籲歐盟（EU）做出「強而有力且團結一致的回應」。歐盟發言人指出，歐盟將於24日和25日的峰會上，針對這起重大外交事件討論可能採取的制裁措施。