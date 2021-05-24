反對政變遭清算？ 緬甸「12.5萬名教師」被停職

緬甸軍方發動政變奪權迄今已逾4個月，不少人紛紛罷工、罷課表達強烈不滿，日前緬甸教師聯合會（Myanmar Teachers' Federation）表示，軍方已暫停超過12.5萬名教師的職務，只因他們參加了2月時反對軍事政變公民抗議活動。

《路透》報導，一名擔心遭到報復而拒絕透露姓名的官員指出，截至5月22日止，總計有12萬5900名學校教師遭停職，不過這名教師聯合會的成員僅表示自己擔心遭到報復，且他已經因為煽動反對情緒被列入軍政府的通緝名單。

根據2年前的資料顯示，緬甸有43萬名學教師，這名教師聯合會成員透露，有人告訴他，若他們返回學校繼續教學、身上背的所有指控都會被取消。因此許多人也認為，停職只是威脅這些老師們重返工作崗位的手段之一，並不是真的開除他們，因為如果實際上真的解雇了這麼多人，緬甸的教育系統根本會「停止運轉」。

目前 軍政府發言人或緬甸教育部尚未針對此事件作出回應，國營媒體「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar）已呼籲教師和學生重返校園，讓教育系統重新啟動。

緬甸2月1日發生軍事政變，國務資政、實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）遭逮捕，自此全國陷入混亂。醫療部門、公家機關與私人企業紛紛透過罷工來反對軍政府，學校也跟著響應。根據緬甸教師工會說法，約1萬9500名大學員工同樣遭到停職。

緬甸當地許多家長也不願孩子接受軍政府獨裁統治的教育、計畫不讓孩子回到學校，甚至有人明確表示「只有恢復民主，我才會重返校園」。