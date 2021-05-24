快訊

PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

反對政變遭清算？ 緬甸「12.5萬名教師」被停職

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
緬甸軍方發動政變奪權迄今已逾4個月，不少人紛紛罷工、罷課表達強烈不滿，日前緬甸教師聯合會表示，軍方已暫停超過12.5萬名教師的職務，只因他們參加了2月時反對軍事政變公民抗議活動。法新社
緬甸軍方發動政變奪權迄今已逾4個月，不少人紛紛罷工、罷課表達強烈不滿，日前緬甸教師聯合會表示，軍方已暫停超過12.5萬名教師的職務，只因他們參加了2月時反對軍事政變公民抗議活動。法新社

緬甸軍方發動政變奪權迄今已逾4個月，不少人紛紛罷工、罷課表達強烈不滿，日前緬甸教師聯合會（Myanmar Teachers' Federation）表示，軍方已暫停超過12.5萬名教師的職務，只因他們參加了2月時反對軍事政變公民抗議活動。

《路透》報導，一名擔心遭到報復而拒絕透露姓名的官員指出，截至5月22日止，總計有12萬5900名學校教師遭停職，不過這名教師聯合會的成員僅表示自己擔心遭到報復，且他已經因為煽動反對情緒被列入軍政府的通緝名單。

根據2年前的資料顯示，緬甸有43萬名學教師，這名教師聯合會成員透露，有人告訴他，若他們返回學校繼續教學、身上背的所有指控都會被取消。因此許多人也認為，停職只是威脅這些老師們重返工作崗位的手段之一，並不是真的開除他們，因為如果實際上真的解雇了這麼多人，緬甸的教育系統根本會「停止運轉」。

目前 軍政府發言人或緬甸教育部尚未針對此事件作出回應，國營媒體「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar）已呼籲教師和學生重返校園，讓教育系統重新啟動。

緬甸2月1日發生軍事政變，國務資政、實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）遭逮捕，自此全國陷入混亂。醫療部門、公家機關與私人企業紛紛透過罷工來反對軍政府，學校也跟著響應。根據緬甸教師工會說法，約1萬9500名大學員工同樣遭到停職。

緬甸當地許多家長也不願孩子接受軍政府獨裁統治的教育、計畫不讓孩子回到學校，甚至有人明確表示「只有恢復民主，我才會重返校園」。

緬甸 返校 罷工

延伸閱讀

緬軍頭暗示過渡期不只1年 稱翁山狀況好近日將出庭

翁山蘇姬「全民盟」遭緬甸選委會解散 將被以叛國罪起訴

墨西哥佳麗環姐封后 緬甸小姐獲最佳民族服裝獎

酷刑凌虐「緬甸黑獄」：日本記者逃出生天的駭人目擊

相關新聞

歐理事會主席：白俄劫機是國際醜聞 盼歐盟今決定制裁

歐洲理事會主席米歇爾24日說，白俄羅斯「劫機」事件是個國際醜聞，並稱將把對明斯克的制裁列入當天晚間開始的歐盟峰會議程之內...

白俄空中攔機抓異議人士 歐洲批如同劫機

白俄羅斯當局23日強迫一架途經白俄的瑞安航空客機轉降首都明斯克，逮捕機上一名異議記者。歐美紛紛譴責白俄此舉，部分歐洲國家...

印度首例！男子感染爬蟲類疾病黃真菌症

伴隨新型冠狀病毒疫情，印度最近爆發又稱黑真菌症的毛黴菌感染症疫情，約9000人染病，今天又發現首次有人感染通常感染爬蟲類...

白俄羅斯強人總統派戰機劫持客機、逮捕記者 他的豪賭會付什麼代價？

白俄羅斯總統盧卡申科23日親自下令出動一架米格29戰機，迫使愛爾蘭瑞恩航空一架從希臘飛往立陶宛的客機轉降在白俄首都明斯克，並逮捕機上的反對派記者普羅塔塞維奇(Roman Protasevich)。這名26歲記者在機上對其他乘客說，他會被判死刑，有乘客說他看起來非常害怕。歐洲各國領袖痛批白俄的行徑是「國家劫機」、「國家恐怖主義」，歐盟成員國立陶宛呼籲歐盟和北約採取行動，歐盟領袖24日將集會討論如何懲戒白俄。

韓官員：台海穩定與和平 直接影響南韓國家利益

南韓外交部高級官員23日指出，南韓總統文在寅與美國總統拜登最近召開峰會後，發表聯合聲明提及台灣海峽，這項聲明表明首爾當局...

【專家之眼】台灣是坐在黃金堆裡的乞丐嗎

近日南韓利用半導體的優勢，與美國達成協議，美國將提供一定數量的疫苗給南韓，並授權莫德納疫苗在南韓的三星工廠生產。此舉讓在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。