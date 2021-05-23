為抓捕反對派 白俄羅斯攔截飛越領空客機

(德國之聲中文網) 法新社引述白俄羅斯反對派在社交平台Telegram上的頻道Nexta稱，在明斯克機場被捕的反對派人士是普羅塔塞維奇(Roman Protasevich)。現年26歲的他與Nexta頻道的創建人普迪羅(Stepan Putilo)都在去年被白俄羅斯當局列入"參與恐怖主義活動的個人名單"，並被指控煽動大規模騷亂。按照該國法律，此項罪名最高可判15年監禁。

另據俄羅斯塔斯社消息，目前定居在波蘭的普羅塔塞維奇，5月23日下午從希臘雅典搭乘廉價航空Ryanair的班機飛往立陶宛首都維爾紐斯，在飛經白俄羅斯領空時接到緊急降落指令著陸在明斯克機場。塔斯社援引明斯克機場新聞發言人指出，航班機組是在收到炸彈警報後才緊急降落的。

白俄羅斯的反對派頻道Nexta則稱，在降落後，飛機上並沒有發現炸彈，而所有的乘客則被要求重新安檢，正是在這一過程中，普羅塔塞維奇遭到拘捕。普羅塔塞維奇此前曾參與Nexta的編輯工作。

Nexta還透露，普羅塔塞維奇在希臘登機前就發現自己遭到了跟蹤。

白俄羅斯官方媒體則只是簡短地通報了一架飛越領空的民航客機被要求改降明斯克機場，對於反對派人士被捕則只字未提。官媒也同樣確認了降落後並未在機上搜查出炸彈。

根據民航信息網站Flightradar24記錄的飛行軌跡，事發航班在即將飛離白俄羅斯領空、馬上要進入立陶宛境內時，突然開始轉向。

白俄羅斯當局也確認，當時向這架民航客機派遣了米格29戰鬥機進行伴飛。

自去年秋天白俄羅斯發生總統大選疑似舞弊案以來，反對派不斷組織示威抗議行動，要求擔任了近三十年總統的盧卡申科(Alexander Lukashenko)下台。白俄羅斯當局則對示威運動進行強力打壓，反對派也隨即將鬥爭轉移到互聯網。Nexta頻道在這一過程中逐漸成為白俄羅斯反對派的最主要發聲平台之一，當局則將該頻道列為"極端勢力"，轉發該頻道的任何消息都有可能遭致罰款。

流亡在立陶宛的白俄羅斯反對派旗手人物季哈諾夫斯卡婭(Sviatlana Tsikhanouskaya)在Telegram上表示，最壞情況下，普羅塔塞維奇甚至可能被判死刑。"很明顯，這是一次秘密情報機關開展的行動，攔截飛機的目的就是抓捕普羅塔塞維奇。"

立陶宛總統瑙塞達(Gitanas Nauseda)也在推特上表示："史無前例！飛往維爾紐斯的民航班機被強迫降落在明斯克！白俄羅斯政治人物、Nexta創始人之一也在航班上，他被捕了。這一惡劣行徑的背後是一個政權，我要求立刻釋放普羅塔塞維奇。"瑙塞達還呼籲北約和歐盟立刻采取措施回應白俄羅斯當局威脅國際民航的行徑。

(法新社、路透社等)

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