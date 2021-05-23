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布林肯：加薩人道局勢嚴峻 伊朗在重返協議上須加把勁
美國國務卿布林肯23日在美國廣播公司節目「本周」上表示，以色列與哈瑪斯在20日停火，對美國能「轉向建設更積極的事物」相當重要，並稱伊朗在重返核協議上，還有很多工作必須完成。
布林肯說：「現在必須從處理加薩地區嚴峻的人道局勢開始，然後是進行重建，重建失去的東西。最重要的是，讓雙方努力開始真正改善人民生活，讓以色列人和巴勒斯坦人可在同樣安全、和平與尊嚴下生活。」他打算在未來幾天造訪當地，並會晤以巴雙方官員討論救援工作。
當被問到是否決定解除對伊朗制裁時，布林肯則答道：「我認為，伊朗知道要恢復核協議必須做出哪些行動，但我們尚未看到伊朗是否準備好，並願意做出決定做該做之事。這是個測試，我們還未獲得答覆。」
此外，對於美國總統拜登21日稱願跟北韓領導人金正恩會面，布林肯則表示，美國正等著看北韓是否希望透過外交手段實現朝鮮半島無核化。「我們正在等待，看平壤是否真的想接觸，決定權在他們那裡。」
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