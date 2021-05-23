民主剛果火山爆發 將疏散整座城市

位於民主剛果東部的尼拉戈貢火山22日噴發，因為鄰近大城戈馬，造成大量民眾連夜徒步離開住所。因戈馬鄰近盧安達，因此也傳出有許多民眾跨越國境避難。民主剛果當局已啟動撤離計畫，要戈馬民眾離開，避免火山近一步噴發造成人員傷亡。

根據《英國廣播公司》報導，尼拉戈貢火山22日突然噴發，大量岩漿與碎屑噴進空中，讓戈馬被大量的橘色雲霧籠罩。戈馬擁有兩百萬人口，火山噴發造成大量民眾恐慌。早在政府發布撤退消息之前，就已知有數萬民眾倉皇離開家中，徒步撤離戈馬。

當地居民帕魯庫接受媒體訪問表示，當地民眾都嚇壞了，許多人都不知所措，只好跟著人流一起逃跑。目前噴發造成的缺口導致岩漿流向戈馬地區，除了造成大規模區域停電，更已經淹沒了戈馬一處的聯外高速公路。另一個居民姆巴拉表示，空氣中瀰漫硫磺味，也能看到火山持續冒出大量火光。

《半島電視台》指出，部分岩漿流已經抵達戈馬機場，政府也正式啟動撤離計畫。通訊部長穆雅雅表示，政府在一場緊急會議後，已經啟動戈馬的撤離計畫，要所有民眾離開危險區域。火山學家泰德斯科表示，岩漿一開始是流向東邊的盧安達，但稍晚新增的裂口使得岩漿也開始向南流向戈馬。

尼拉戈貢火山位於民主剛果東部，距離人口兩百萬的大城戈馬僅僅10公里。而尼拉戈貢火山又是活火山，過去有過多次噴發紀錄，上次噴發為2002年，造成250人喪生與12萬人無家可歸。1977年的爆發則是尼拉戈貢火山最致命的爆發，造成超過600人死亡。

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