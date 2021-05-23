美軍撤離阿富汗 塔利班暴力不停歇

美國、北約自阿富汗撤軍，結束了史上最長的反恐戰爭，但也帶來阿富汗政局的極大不穩定性！自從撤軍行動公布後，塔利班組織發動多起暴力事件，造成大量傷亡，但美國仍強調，不可能繼續無限期延長戰事，未來只能提供經濟援助，但在軍警培訓方面「愛莫能助」。

美軍撤離後的未爆彈

美聯社指出，在美軍撤離阿富汗後，阿富汗內戰很可能會繼續惡化，並造成人道危機，波及持有核武的其他中亞國家，雖然美國政府表示會繼續敦促國會，對阿富汗軍警提供數十億美元的援助，但對於培訓、諮詢及後續財務支持恐怕愛莫能助。

此外，塔利班政權雖在去年2月與美國總統川普的協議中承諾，會共同抵抗蓋達組織，但塔利班是否會依照約定行事仍有疑慮。前美國前陸軍上校瑟夫·科林斯更表示，他懷疑塔利班從頭到尾根本沒有打算放棄蓋達組織。

塔利班變本加厲

在塔利班與蓋達組織的關聯性上，去年美國政府對阿富汗的監督機構向國會提出的報告也指出，兩個團體在過去幾十年中甚至加強了聯繫，將來要讓這兩個組織徹底切割，機會恐怕渺茫。

另一方面，阿納多盧通訊社指出，阿富汗官員在上周五證實，塔利班政權已展領了首都喀布爾附近的邁丹·沃達克省的一個關鍵地區，且地區行政大院已完全落入塔利班掌控，且自拜登宣布撤離後，塔利班在全國范圍內發動的致命襲擊事件激增，導致各方人員大量傷亡。

有風險但仍要撤軍

五角大樓高級政策官員戴維·赫爾維對於此一現象表示，阿富汗的狀況不容樂觀，但相信美國未來仍然可以與阿富汗達成和平協議。華盛頓駐阿富汗特使扎爾邁·哈利勒扎德則告訴美國國會，政府希望能夠保護阿富汗平民，並會盡力避免引發當地知識份子的恐慌。

對於這方面的疑慮，拜登政府也承認，撤軍行動本身就存在風險，但卻是結束美國在阿富汗長期戰爭的最好方法，並強調「我們不能繼續擴大或延長在阿富汗的軍事存在周期，希望透過撤軍行動取得不同的結果。」

【更多精采內容，詳見 】