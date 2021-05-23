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被軟禁3年的杜拜公主露面 與友人在購物中心喝咖啡

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
杜拜公主拉蒂法(中)在遭軟禁3年後，近日首度出現在一張貼在Instagram上的照片中。取自Instagram
杜拜公主拉蒂法(中)在遭軟禁3年後，近日首度出現在一張貼在Instagram上的照片中。取自Instagram

杜拜公主拉蒂法（Sheikha Latifa）自從2018年3月企圖經由海上逃離父親掌控失敗後，一直不曾公開露面，顯然遭到軟禁。她近日首度出現在一張貼在Instagram上的照片中，照片拍攝地點在杜拜一間購物中心，拍攝時間不詳，但背景有一部5月13日才在杜拜上映的電影廣告，應該是在最近拍的。

照片中，拉蒂法公主與兩名女性友人在阿聯酋購物中心喝咖啡，她坐在兩名友人中間。阿聯酋前皇家海軍泰勒( Sioned Taylor) 與另一名Instagram用戶2天前都貼出這張照片，照片沒有顯示拍攝時間，但背景有5月13日才在杜拜上映的電影「鬼滅之刃劇場版：無限列車篇」廣告。

拉蒂法公主的友人向BBC證實照片是合法的。

現年35歲的拉蒂法公主在2018年初企圖逃離杜拜，她指控父親、杜拜酋長穆罕默德(Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum)長期虐待她。她搭乘遊艇企圖經印度洋逃往印度果亞邦，但遭到阿聯酋和印度特種部隊快艇和直升機攔截，被送回杜拜，據信從此遭到軟禁，聯合國甚至關切她的生命安全。

這張照片貼出的時機引起揣測，聯合國上月表示，阿聯酋未能提出有力的證據，證明拉蒂法公主還活著。

拉蒂法公主今年2月自拍影片上傳到社群媒體，表示她被當成人質，擔心她的生命安全。

杜拜 阿聯酋

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