課碳邊境稅不致釀貿易摩擦 德提氣候俱樂部概念

德國希望歐洲聯盟（EU）與美國、日本甚至中國等國成立氣候俱樂部，避免計畫中的「碳邊境稅」等環保關稅造成貿易摩擦。

德國副總理兼財政部長蕭茲（Olaf Scholz）和現任歐盟輪值主席的葡萄牙總理柯斯塔（Antonio Costa）討論後今天表示，歐洲應和其他國家一同討論，就降低碳排的共同規範與共通標準達成共識。

蕭茲表示，氣候保護措施會對德國和歐洲企業的競爭力帶來衝擊，特別是能源密集產業，「因此比較聰明的做法是，不只討論歐盟可以怎麼做、該如何避免在往後的全球市場面臨競爭上的困境」，而是要找美國、加拿大、英國、日本和中國等其他國家一同討論，或許就可針對相同的措施與原則達成共識。

「而要這麼做，成立某種俱樂部是很好的想法。集結願意做類似事情的人，不彼此競爭，力求世上有更好的氣候發展。」

歐盟27個成員國的政府領袖將在5月24至25日舉行高峰會，討論如何達成歐盟2030年讓淨碳排較1990年的水準至少減少55%的氣候新目標。這場峰會將可供歐洲聯盟執行委員會（European Commission）參考，因為執委會為達成新氣候目標，將在7月提出大型氣候變遷政策方案，其中包括碳市場改革與更具雄心的再生能源目標。

歐盟執委會預料也會在6月提出擴大歐盟碳排交易制度，以及保護環保技術投資的提案，使得環保技術投資不會受到氣候保護政策較不嚴謹國家的「髒競爭」。

歐盟表示，若各國氣候政策與歐洲一致，就可以避免歐盟正在提議的「碳邊境稅」。