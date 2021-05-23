快訊

高中免試入學因疫延後1周 7月13日放榜

配合新北強化三級防疫 京站、林口三井Outlet自主停業3天

課碳邊境稅不致釀貿易摩擦 德提氣候俱樂部概念

中央社 / 里斯本22日綜合外電報導

德國希望歐洲聯盟（EU）與美國、日本甚至中國等國成立氣候俱樂部，避免計畫中的「碳邊境稅」等環保關稅造成貿易摩擦。

德國副總理兼財政部長蕭茲（Olaf Scholz）和現任歐盟輪值主席的葡萄牙總理柯斯塔（Antonio Costa）討論後今天表示，歐洲應和其他國家一同討論，就降低碳排的共同規範與共通標準達成共識。

蕭茲表示，氣候保護措施會對德國和歐洲企業的競爭力帶來衝擊，特別是能源密集產業，「因此比較聰明的做法是，不只討論歐盟可以怎麼做、該如何避免在往後的全球市場面臨競爭上的困境」，而是要找美國、加拿大、英國、日本和中國等其他國家一同討論，或許就可針對相同的措施與原則達成共識。

「而要這麼做，成立某種俱樂部是很好的想法。集結願意做類似事情的人，不彼此競爭，力求世上有更好的氣候發展。」

歐盟27個成員國的政府領袖將在5月24至25日舉行高峰會，討論如何達成歐盟2030年讓淨碳排較1990年的水準至少減少55%的氣候新目標。這場峰會將可供歐洲聯盟執行委員會（European Commission）參考，因為執委會為達成新氣候目標，將在7月提出大型氣候變遷政策方案，其中包括碳市場改革與更具雄心的再生能源目標。

歐盟執委會預料也會在6月提出擴大歐盟碳排交易制度，以及保護環保技術投資的提案，使得環保技術投資不會受到氣候保護政策較不嚴謹國家的「髒競爭」。

歐盟表示，若各國氣候政策與歐洲一致，就可以避免歐盟正在提議的「碳邊境稅」。

歐盟 德國 日本

延伸閱讀

產業追蹤／重工業轉型 帶動周邊商機

西班牙6月7日起大開國門 匈牙利「向口罩說再見」

歐盟宣布捐1億劑疫苗助中低收入國 數位證書7月上路

歐洲議會和歐盟國家達協議 為COVID旅遊認證鋪路

相關新聞

被軟禁3年的杜拜公主露面 與友人在購物中心喝咖啡

杜拜公主拉蒂法（Sheikha Latifa）自從2018年3月企圖經由海上逃離父親掌控失敗後，一直不曾公開露面，顯然遭...

美軍撤離阿富汗 塔利班暴力不停歇

美國、北約自阿富汗撤軍，結束了史上最長的反恐戰爭，但也帶來阿富汗政局的極大不穩定性！自從撤軍行動公布後，塔利班組織發動多起暴力事件，造成大量傷亡，但美國仍強調，不可能繼續無限期延長戰事，未來只能提供經濟援助，但在軍警培訓方面「愛莫能助」。

【星期人物】克萊格鎖川普帳號 在臉書權力小圈圈扮演什麼角色？

社群媒體龍頭臉書本月初宣布，立場獨立的「監督委員會」決議，繼續停權美國前總統川普的臉書帳號，再度引發各界對臉書的政治化及言論自由之質疑。推動監督委員會成立，以及影響臉書執行長祖克柏決策走向最深的人，是英國前副首相、現為臉書全球事務及通訊副總裁克萊格。

拜登文在寅峰會 建立疫苗夥伴

美國總統拜登與南韓總統文在寅廿一日舉行雙邊對談，敲定建立美韓全球疫苗夥伴關係，高度關切北韓議題，推動朝鮮半島非核化；拜登...

觀察站／白宮抗中風 吹不進青瓦台

以美國為首的抗中風吹不進青瓦台。美韓聯合聲明通篇未提「中國」，可談疫苗和半導體的合作，不談競爭對手中國大陸；可談多邊組織...

比月薪嬌妻還會賺 陸網紅結婚直播1晚賺破億

大陸網紅「結婚直播」最近成為熱潮。在短影音平台「快手」上，擁有800萬粉絲的大陸網紅殷世航5月中舉辦一場盛大的訂婚典禮，但5個小時的直播裡，求婚儀式只占半小時，其他時間都在直播帶貨，總共賣得人民幣4千多萬（約新台幣1.76億）的收益。結婚是人生重要大事，但這些網紅把結婚變成「撈金」的生意商機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。