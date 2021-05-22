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英國航母即將前往亞洲 強生：絕非要對抗中國

德國之聲 / 德國之聲
「伊麗莎白女王號」航母出港首航東亞前，女王本人周六（5月22日）在朴茨茅斯港受到艦長的歡迎。
「伊麗莎白女王號」航母出港首航東亞前，女王本人周六（5月22日）在朴茨茅斯港受到艦長的歡迎。

「伊麗莎白女王號」航母出港首航東亞前，女王本人周六（5月22日）在朴茨茅斯港受到艦長的歡迎。

英國制造的這艘最新航母定於周六晚起錨，做為期28周航行，將到訪40個國家，其中包括印度、日本、韓國和美國。

強生首相昨天在視察時對該艘新航母將首航東亞表示高興。他強調，此行絕不是要顯示與中國對抗，而是為執行國際通航權。他稱，共有3700人的這艘航母及護航艦船此行不僅將確證英國「明顯的非凡軍事能力」，也是為傳播民主和法治等價值觀。

強生說，「我們當然要做的事情之一是向我們的中國朋友表明，我們相信國際海洋法。並且，我們將以一種自信但非對抗性的方式確認這一點。」

為建造這艘航母英國撥出30億英鎊（約35億歐元）。這次巡航中，艦上將共有18架戰鬥機，護航編隊由6艘海面艦只及一艘潛艇組成，配備14架直升機。

作為擁有否決權的安理會常任理事國，英國最近宣布，在其新外交政策和在國防戰略方面將側重遠東地區。此舉被認為是對中國在該地區影響力日益增加作出的回應。英國目前正在大規模裝備本國軍隊。

（德新社）

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英國 強生 伊麗莎白二世

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