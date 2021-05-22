「鐵一般」的聯盟：文在寅美國之行收獲頗豐

美國總統拜登稱，在與平壤的談判中，將努力「緩解緊張局勢」，實現朝鮮半島無核化。他指出，這非常困難，「我們對此沒有不切實際的幻想」。

拜登還宣布將任命一名北韓問題特使，計劃由資深外交官宋金擔任。

來訪的韓國總統文在寅對美國政府決定專設一名特使及尋求經由外交手段實現朝鮮半島無核化的意願表示歡迎。他強調，韓美兩國的終極目的是實現持久和平。

拜登保證將在與韓國密切協調的情況下確定對朝路線。他稱，美韓兩國間「鐵一般」的聯盟是地區「和平、安全與繁榮的關鍵」。

取消韓國導彈研發限制

兩國領導人還同意取消有關導彈研發的剩餘限制。文在寅的安全顧問指出，這意味著韓國恢復「導彈主權」。尚不清楚，韓方將如何落實該協議。

有關限制基於1979年的一項協議，該協議要求韓國將其導彈射程最初限制在180公裡以內，以換取美國技術。此後，隨著北韓核計劃衝突加劇，相關限制被多次放寬。

美韓兩國致力於促成平壤放棄其核武器計劃，北韓因此受到國際制裁，並在很大程度上處於外交孤立地位。

文在寅總統是拜登1月底上任以來，在新冠大流行瘟疫背景下來訪的第二位訪問白宮的外國領導人。上月，拜登曾在白宮接待日本首相菅義偉。

向韓軍提供疫苗

文在寅此次美國之行中還敲定了一項關於美國向韓國提供大批新冠疫苗的協議。根據該協議，美方將向首爾提供疫苗，為韓國軍人接種。拜登透露，疫苗數量將足夠用於55萬名官兵。他說，此舉也符合美軍利益。美國在韓國有大量駐軍。

美國政府預計，至5月底將有足夠疫苗供美國國內所有3.3億國民施打。到目前為止，大約60%的美國成年人已接種一劑疫苗，近50%的人完全接種。

相比之下，根據《從數據看我們的世界》（Our World in Data ）數據庫，迄今，韓國約5200萬國民中，至少接種過一次疫苗的僅佔7%。

（德新社，路透社）

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