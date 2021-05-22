美韓會談成立全球疫苗夥伴關係 高度關切北韓議題

美國總統拜登與南韓總統文在寅21日舉行雙邊對談，敲定建立美韓全球疫苗夥伴關係，高度關切北韓議題，推動朝鮮半島非核化；拜登宣布國務院亞太事務代理助卿金聖（Sung Kim）出任北韓事務特使；兩國領導人在聯合聲明中，並提到維持台海和平穩定的重要性。

兩國宣布建立美韓全球疫苗夥伴關係（KORUS Global Vaccine Partnership），增產與技術合作以強化對傳染病的聯合應對能力；文在寅說，美國有研發能力，南韓公司有產藥量能，雙邊合作提高產能，提供印太與全球疫苗。

拜登宣布，美國將協助55萬名與駐韓美軍密切接觸的南韓軍人，完成新冠疫苗接種。

文在寅21日上午率領企業領袖，與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）舉行圓桌會議，三星電子發表170億美元的晶圓代工新廠投資計畫，加上其他企業，此行宣布投資總金額達394億美元，涵蓋半導體及電池產業。

拜登表示，這將在美國本土創造數千個高薪工作，也保護供應鏈安全，感謝他們投資美韓彼此的未來。

聯合聲明中提到，兩國同意合作提高供應鏈彈性，包括半導體、電動汽車電池、戰略與關鍵材料，和藥品等優先領域；美韓也會共同努力提高車用晶片全球供應量，確保彼此投資合作支持兩國在半導體製程的領先。

拜登與文在寅下午在白宮會談後，在白宮東廳舉行聯合記者會，北韓成焦點。

拜登說，美國在檢討北韓政策時，與文在寅團隊諮商，雙邊對此深為關切，「在完成朝鮮半島非核化的推動過程中，我們兩國都願意和北韓外交往來，採取務實步驟降低緊張。」

聯合聲明提到，美韓將共同努力改善北韓人權問題，提供人道援助，幫助被拆散的家庭團聚。

拜登也宣布，將提名職業外交官金聖出任北韓事務特使；金聖曾任駐菲律賓和印尼大使，現任國務院亞太事務代理助卿，曾協助參與前總統川普與北韓領導人金正恩會面的準備工作。

拜登說，在前政府的失敗後，清楚認知到要讓北韓放棄核武有多難，對此不存幻想。

拜登說，他要在適當條件下才會與金正恩見面，先決條件就是金正恩討論他的核武火藥庫，「我不會做前任剛剛做過的事，我不會給金正恩他想要的所有東西。」

路透報導，拜登對於與金正恩會面的想法，和白宮三月斬釘截鐵說沒有的態度，似乎有些不同。

「美韓關係的重要性超越朝鮮半島」，聯合聲明表示，雙方同意與南韓新南方政策和美國對自由開放印太地區的願景保持一致；美韓重申支持東協（ASEAN）領導的區域架構，重申支持強化與太平洋島國合作，承認包括美日印澳四方安全對話（Quad）在內，開放透明和包容的區域多邊主義的重要性。

在拜登的演講和美韓聯合聲明中，均提到關切區域和平穩定，保證在南海的自由航行，維持台海和平穩定的重要性。

記者追問文在寅，與拜登是否有不公開地對台灣提供保證？在中國大陸對台灣的威脅上，拜登是否迫使他採取更強硬的態度？

「幸運地是，這個壓力並不大。」文在寅說，「有關台海和平穩定，我們都同意其重要性，考慮到中國與台灣的特殊性，我們決定未來在此議題上，更緊密合作。」