美韓領袖記者會 拜登談多邊合作確保台海穩定至關重要

美國總統拜登21日在白宮會見南韓總統文在寅，兩人舉行聯合記者會，其中拜登在演講時主動談及台海，他說，多邊合作對於協調處理緬甸問題、維護南海自由航行與台海和平穩定至關重要。

拜登在聯合記者會上言及區域穩定時，以緬甸、南海與台海為例；他說，美國透過東協（ASEAN）、美日印澳四方安全對話（Quad）以及美日韓三邊關係等處理區域議題，多邊合作對協調處理緬甸問題、確保在南海的自由航行，以及台海的和平穩定，都至關重要。

記者追問文在寅，「你們兩位是否有不公開地對台灣提供保證？在中國對台灣的威脅上，拜登總統是否迫使你採取更強硬的態度？」

拜登聽完提問後，淡淡說了句「祝你好運」，文在寅透過口譯員了解問題，看了拜登好幾眼，並露出微笑表示，「幸運地是，這個壓力並不大；有關台海和平穩定，我們都同意其重要性，考慮到中國與台灣的特殊性，我們決定未來在此議題上，更緊密合作。」