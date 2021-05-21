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一文看黛安娜王妃遭誘騙受訪始末 BBC曾「放生」無良記者捱轟

香港01 / 記者成依華／報導
BBC記者巴席爾（背對鏡頭者）1995年11月在肯辛頓宮專訪黛安娜王妃。(截自BBC訪問影片)
BBC記者巴席爾（背對鏡頭者）1995年11月在肯辛頓宮專訪黛安娜王妃。(截自BBC訪問影片)

英國廣播公司（BBC）記者1995年以欺詐手段說服黛安娜王妃（Diana, Princess of Wales）接受專訪的事件，在近26年後的今天繼續鬧得沸沸揚揚。在BBC公開調查報告及道歉後，威廉王子（Prince William）與哈利王子（Prince Harry）相繼炮轟這間電視台，哈利甚至批評不道德的採訪導致戴妃逝世。

這次受訪事情的始末，是BBC時任記者巴希爾（Martin Bashir）當年找來美術設計師偽造銀行文件，令戴妃與弟弟以為身邊職員遭新聞集團及英國軍情五處收買，以此博取兩人信任。至於BBC在當年曾調查事件，但選擇「放生」巴希爾，成為眾矢之的。

時間回到1995年8月，黛安娜王妃已跟查理斯王子（Prince Charles）分居，但尚未正式離婚，這對王室夫婦的故事吸引各大記者追訪，其中BBC記者巴希爾就選擇從聯絡黛安娜的胞弟史賓沙伯爵（Earl Charles Spencer）入手，希望透過他爭取訪問戴妃的機會。

找設計師偽造單據

1995年8月29日，巴希爾成功爭取與史賓沙在倫敦見面，據BBC所指，巴希爾當時為吸引史賓沙注意，在會面上向他表示，史賓沙的前保安主管沃勒（Alan Waller）其實已遭傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下新聞集團及英國軍情五處（MI5）收買，以監控他的家庭。

口說無憑，巴希爾在當天會面後，開始嘗試製造「證據」，他找來前同事、美術設計師維斯勒（Matt Wiessler），並叫他漏夜趕工製成圖像，以「顯示」沃勒定期從梅鐸新聞集團及情報機關收取金錢的銀行單據。據維斯勒後來受訪時稱，他以為巴希爾是看過真實的銀行單據，然後讓他重製圖像，他不知道事件與戴妃有關。

指控王室職員遭收買

巴希爾之後向史賓沙出示這些假單據，並且加了其他指控。巴希爾稱，查理斯王子的私人秘書艾拉德（Richard Aylard）藏着對戴妃不利的圖謀，曾向傳媒報料云云。

再到後期，巴希爾繼續「加料」，他稱連戴妃的私人秘書杰夫森（Patrick Jephson）也是與艾拉德合謀，兩人同樣收取情報機關的金錢，以監控戴妃的一舉一動，他還製造了一些文件以證明自己的說法。

在此期間，史賓沙也有疑心，他曾致電BBC《Panorama》節目編輯休利特（Steve Hewlett）打聽史賓沙是否可信之人，他未有透露關於巴希爾的指控，休利特當時回答指，巴希爾是他手下最好的人之一（one of my best）。

成功與戴妃會面

史賓沙開始信任巴希爾後，便決定要讓戴妃知道這些「秘密」，於是致電姊姊，戴妃在聽取弟弟講述的內容後，認為這正好解釋了她身邊遇到的事，她之後寫紙條給弟弟指：「關於我們早上通電話的內容，我是多麼感激，它完全符合目前我身邊所發生的事情，他們太低估我們史賓沙家的力量了。」

1995年9月19日，史賓沙正式安排巴希爾與黛安娜見面，據史賓沙當時紀錄的筆記指，巴希爾講述了30種指控，即包括王室職員對戴妃的「陰謀」等。史賓沙後來回憶稱，他在會面後曾感到不妥當，提醒戴妃稱那些故事不合理，並向戴妃道歉，黛安娜則回應稱「不用擔心。」

答應接受訪問

史賓沙以為巴希爾的事已經告一段落，但據BBC的調查報告指，戴妃之後繼續有與巴希爾會面，到了1995年夏季完結前，她對接受電視訪問的主意感到有興趣。

到了1995年10月30日，黛安娜已秘密地答應接受巴希爾的訪問，然後在11月底，BBC《Panorama》節目正式播出這個訪問，戴妃在訪問內承認查理斯有第三者，說出「我的婚姻有3個人，太擁擠了」的名言，她又承認自己也有婚外情，並講述自己的抑鬱症問題，以及缺乏支援等。

這個訪問在英國吸引2300萬人觀看，成為社會熱話，在王室之內更是轟動，除了戴妃身邊的王室職員事前毫不知情，引致事後多人紛紛離職外，英女王更是被指非常不悅，她之後親自要求戴妃夫婦離婚。

1996年BBC「放生」巴希爾

在訪問播出的約一個月後，美術設計師維斯勒開始接觸BBC管理層，向他們講述曾有製造假文件一事，至1996年初，英國傳媒也開始報道這宗「欺詐」事件，令BBC展開內部調查，由BBC當時的新聞總監領導，但最終調查「放生」了巴希爾，認為他、《Panorama》節目與BBC新聞部未有做錯。

直到20多年後的2020年，戴妃的胞弟史賓沙接受電視台訪問時再公開炮轟BBC，並出示更多當年的文件，令這次事件重新得到關注，BBC再次展開調查。

在調查報告出爐後，威廉王子5月20日發出錄影聲明指，BBC的失誤導致母親在臨終前數年出現驚恐、多疑和孤獨，令他感到難以形容的傷感。他認為這宗事件不只是一名無賴記者的失德，而是BBC高層對問題視而不見，令母親、整個家庭及公眾都失望。

延伸閱讀：

戴妃遭欺騙訪問事件　威廉王子批評BBC導致母親疑神疑鬼

調查報告證BBC記者26年前欺騙黛安娜接受專訪　總裁：全面道歉

文章授權轉載自《香港01》

BBC 英國 王室 黛安娜

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