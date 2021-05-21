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緬甸媒體：翁山蘇姬政黨 遭選委會解散

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
翁山蘇姬（右）去年10月29日在奈比多提前投下大選選票。（美聯社）
翁山蘇姬（右）去年10月29日在奈比多提前投下大選選票。（美聯社）

路透根據緬甸媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）報導，緬甸軍政府任命的選舉委員會主席登梭透露，選委會將以選舉欺詐為由，解散緬甸前實質領袖翁山蘇姬的全國民主聯盟黨。

這項決定是選委會與各政黨開會時做出。

登梭說，全民聯去年11月在大選中舞弊，「所以必須解散」，舞弊者「視為叛國」。

【中央社 / 曼谷21日專電】

緬甸軍方2月發動政變，聲稱2020大選有舞弊之嫌。軍方指派的選舉委員會今天和多個政黨領袖開會，根據緬甸媒體報導，選委會主席登梭在會中表示將解散全國民主聯盟。

緬甸軍方在2月1日發動政變，逮捕國務資政、緬甸實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）與她所屬的「全國民主聯盟」（NLD）多名領袖。

獨立媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）報導，選舉委員會今天在首都奈比多（Naypyidaw）和多個政黨開會，選委會主席登梭（Thein Soe）在會上說，因為選舉舞弊，將解散全國民主聯盟。

登梭並表示，軍政府將會以叛徒的罪名起訴全國民主聯盟的主要領袖。

選會會2月26日也曾在奈比多和多個主要政黨舉行會議，登梭當時在會中表示由於軍方已經掌權，宣布2020大選無效。

有些政黨領袖在會中表示，由於選舉有舞弊，選委會應該要解散全國民主聯盟，並想辦法解決目前全國因為政變而起的示威抗議。據轉述，登梭在會中表示會把這些意見傳達給軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）。

緬甸 選委會 翁山蘇姬 敏昂萊

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