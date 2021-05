英國哈利王子在最新播出的專訪痛批父親王儲查理讓他「受苦」,還說王室完全漠視("total neglect")他的心理健康,迫使他尋求酗酒和嗑藥來逃避現實。

在紀錄片The Me You Can't See(你看不見的我)中,哈利談到自己的掙扎以及母親黛安娜王妃過世後的創痛,表示自己接受四至五年的治療,也說這種折磨在王室乃是代代相傳,他離開英國就是要打破這種惡性循環。

哈利指控,母親過世後,父親查理並未妥善照顧他與哥哥威廉,導致兄弟倆身心受創。