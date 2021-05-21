立陶宛議會：中國對維吾爾人「種族滅絕」

立陶宛議會周四（5月20日）稱中國對待其維吾爾少數民族的行為為「種族滅絕」，他們投票呼籲聯合國對拘留營進行調查，並要求歐盟委員會審查與北京的關系。

美國拜登政府以「種族滅絕」一詞來描述中國對維吾爾人的行為，包括英國丶加拿大在內的國家的議會也這樣稱。不過，北京否認虐待少數民族，譴責各國是出於宣傳目的使用該詞。

這項決議雖然不具約束力，但得到了立陶宛議會五分之三議員的支持，該決議還呼籲中國廢除香港的國家安全法，並允許讓觀察員進入西藏與精神領袖達賴喇嘛會談。

對此，中國駐立陶宛大使館20日發表聲明，譴責該決議干涉中國內政。「立陶宛議會部分議員無視中方嚴正立場，罔顧中國在新疆等地取得的人權事業發展成就以及維持香港繁榮穩定的有效措施，惡意炮制反華決議，是一出基於謊言和虛假信息的拙劣政治表演。」

盡管立陶宛總理西蒙尼特（Ingrida Simonyte）和外交部長貝裡斯（Gabrielius Landsbergis）有出席議會，但都沒有參加投票。

該決議的提案人丶被中國列入黑名單的議員薩卡莉妮（Dovile Sakaliene）說：「我們支持民主，因為我們永遠不會忘記在共產黨政權佔領下生活了50年的殘酷教訓。」

路透社指，立陶宛於1940年至1991年在蘇聯統治下遭受了壓迫，該國現在是歐盟和北大西洋公約組織的成員，也經常在西方對俄羅斯和中國等共產主義國家推動采取更強硬的外交路線時，擔任要角。

3月，立陶宛表示今年將在台灣開設一個貿易代表處，此舉激怒了北京。

人權組織丶研究員丶曾經居住新疆的居民和一些西方立法人員說，自2016年以來，中國新疆省當局任意拘留了約100萬名維吾爾人和其他穆斯林少數民族，將他們關在拘留營中。

北京最初否認這些拘留營的存在，但後來又說，這些是為了打擊宗教極端主義的職業培訓中心。

（路透社等）

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