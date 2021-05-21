美韓峰會聚焦朝鮮 抗中與否有分歧

韓國總統文在寅將在21日在華府與美國總統拜登會面，他一直希望利用這個峰會來推動與朝鮮接觸的傳統政策，但華盛頓已經淡化了在這個問題上有任何快速進展的可能性。

路透社報導，拜登將在周五登場的峰會上，優先推動與首爾在更廣泛的區域安全方面的合作，特別是應對中國帶來的挑戰丶在微芯片等高科技產業丶新冠病毒大流行和推進氣候變化政策等方面的合作。

韓國官員對於拜登重新檢視其朝鮮政策感到振奮，美國政府希望在保持說服平壤放棄核武的同時，注重采取實際的外交步驟，以緩解緊張局勢。但是，新冠疫情丶經濟和政治挑戰以及其他地方的危機已將朝鮮問題轉為次要問題，使文在寅在明年卸任前鞏固其扮演推動朝鮮半島和平局勢關鍵人物的希望變得復雜。

分析人士認為，拜登的亞洲政策協調員坎貝爾(Kurt Campbell)本周在接受韓國韓聯社采訪時談到，要在過去與朝鮮達成的協議基礎上繼續努力，包括前美國總統特朗普在新加坡與朝鮮領導人金正恩達成的協議。該協議承諾美國與朝鮮共同努力建立一個和平機制，以結束朝鮮半島70年的敵對狀態，而這正是文在寅所積極追求的。

但白宮拒絕分享任何華府將如何吸引朝鮮重返談判桌的具體措施細節。一位匿名的美國官員告訴路透社：「在這個時刻，預測或評論像透過簽署停戰宣言來刺激雙方對話等具體問題，因為這確實不符合我們的利益。但你可以預期，美國與韓國領袖將透過周五峰會的很大一部分時間討論朝鮮帶來的挑戰，以及我們兩國在對話中如何共同前進。」

這位官員說，文在寅已於周三晚間抵達華盛頓，與他同行的還有電池丶高科技半導體丶5G與芯片相關公司的負責人，他們將與美國討論相關的投資議題。

對中國要多強硬?

此外，《金融時報》援引熟悉詳情的消息人士指出，美國也正試圖說服文在寅同意一份對中國表達強烈關切的聲明，但首爾一直不願意，因為擔心會激怒北京這個最大貿易伙伴。

當被問及他是否期望文在寅同意一份關於中國對台灣活動的聯合聲明時，這位美國高級官員回答說：「我相信兩位領袖在這場峰會中會普遍提及區域安全，並具體提及維護和平與穩定的問題。」

他說，兩國政府在印太地區面臨的許多挑戰上「看法一致」。20日，文在寅參觀了華盛頓郊外的阿靈頓國家公墓，並在1950-53年朝鮮戰爭期間遇難的美國人紀念碑前敬獻了花圈。下午，他前往國會山莊會見美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）和其他國會領袖。

根據韓國隨行媒體的報導，文在寅就朝鮮半島問題丶新冠疫苗和高科技產業的全球供應鏈與美國國會議員進行了深入的磋商。韓聯社的報道指出，文在寅強調了與朝鮮恢復對話的重要性，並表示，盡管發生了前所未有的新冠危機，但華盛頓和首爾在相互幫助方面表現出了「真正的聯盟精神」。

文在寅還強調了穩定的華盛頓與北京關系的重要性，並表示除了貿易之外，中國也是朝鮮半島事務中的一個重要合作伙伴。

路透社報導中分析，文在寅在新冠疫情爆發後，支持度不斷下降，他正面臨著確保韓國獲得更多美國生產的疫苗的壓力。他已向韓國國內承諾，會在峰會上運用韓國的生物技術生產能力來確保與美國的疫苗合作。

美韓加強氣候合作

白宮的亞洲政策協調員坎貝爾告訴韓聯社，文在寅和拜登將討論美國如何支持首爾對抗新冠疫情，以及如何共同促進全球疫苗生產。作為《巴黎氣候協定》的簽署國，韓國設定了到2030年在2017年的碳排放量的基礎上減少24.4%的碳排放的目標，但白宮全球氣候特使克裡 (John Kerry) 一直在推動首爾將該目標翻倍。

克裡說，華盛頓正在與韓國等盟友合作，共同加強對2030年的氣候承諾和雄心。他說：「我想我們周五會有更多關於這方面的報告。」

此外，福特汽車公司和韓國電池制造商SK Innovation20日宣布，他們將在北美成立一家合資企業，以支持美國汽車制造商推廣電動汽車。路透社也援引一間韓國報紙本周一的報道，稱韓國三星電子有限公司可能在今年第三季度開始建設一個170億美元的美國芯片廠。

(路透社、金融時報)

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