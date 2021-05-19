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斷乾淨？查理王儲錄影講話 後方照片不見哈利一家蹤影

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
英國哈利王子日前直言批評王室的教養方式，把伊麗莎白二世女王、已故的菲立普親王與父親查理王儲都罵進去，但從查理王儲最新講話錄影可發現，放在他後方的照片（紅圈）就只有英王與直系繼承者合影，已完全不見哈利一家蹤影。畫面翻攝：The Sun
英國哈利王子日前直言批評王室的教養方式，把伊麗莎白二世女王、已故的菲立普親王與父親查理王儲都罵進去，但從查理王儲最新講話錄影可發現，放在他後方的照片（紅圈）就只有英王與直系繼承者合影，已完全不見哈利一家蹤影。畫面翻攝：The Sun

英國哈利王子日前直言批評王室的教養方式，把伊麗莎白二世女王、已故的菲立普親王與父親查理王儲都罵進去，小報與王室粉絲則從查理王儲最新講話錄影發現，放在他後方的照片已經不見哈利一家蹤影。

太陽報報導，在新冠肺炎大流行期間，查理王儲常在比克霍爾（Birkhall）或海格洛夫莊園（Highgrove）的辦公室進行視訊，後方會放著家族成員的裱框照片，自然也有哈利、梅根與孫子亞契的影像。

不過，查理王儲18日以預錄方式，對澳洲退休金受託人學會（AIST）大會發表講話時，眼尖的王室粉絲就發現後方只放著一張裱框照片，可見是女王、查理王儲自己、威廉王子與喬治小王子的英王與直系繼承者合影，至於哈利、梅根與亞契的照片則完全不見蹤影。

據信查理王儲與哈利的關係早在哈利梅根卸下資深王室成員身分後轉趨緊繃，哈利在13日播出的播客節目《Armchair Expert》又指出「在育兒方面」，他受到某些父親或雙親曾承受的痛苦或折磨，會確保自己打破這個循環，還指查理王儲「用他曾被對待過的方式對待我」，讓他決定把全家搬到美國。

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