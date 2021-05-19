最新調查：台灣是外國人士最滿意的旅居地

根據全球最大旅居國外人士交流網站InterNations對12,000多人進行的最新調查，在生活品質、職涯前景、是否容易適應，以及對海外生活的滿意度等多項指標上，居住在台灣的外籍人士覺得最幸福。

財經網站CNBC報導，這項在1月所做的調查指出，2021年外籍人士最滿意工作和個人生活的前10個國家/地區依序為：台灣、墨西哥、哥斯大黎加、馬來西亞、葡萄牙、紐西蘭、澳洲、厄瓜多、加拿大及越南。

受訪者對台灣評價如下：75％的受訪對工作感到滿意、74％對工作與生活的平衡感到滿意、78％對生活費用感到滿意、96％對醫療質量感到滿意、62％說結交新朋友很容易，以及80％對生活普遍滿意。

多年來台北被認為是外國人居住的最佳城市，舉凡當地交通的效率、醫療服務的取得及可負擔程度，都獲得很高的評價。外籍人士表示，友善的居民使他們在國外的新生活中更有安定感。

台灣在2020年夏季之前大致阻止新冠肺炎在國內傳播的成效，應該是獲得旅居本地外國人青睞的主因，但據最新統計，台灣最近疫情急遽升溫，迄今已通報了2,017個新冠肺炎確診病例，以及12人病故，台北市與新北市目前都已將疫情警戒升至第三級。

其他在新冠肺炎疫情初期以大膽領導遏制疫情的國家，包括紐西蘭、澳洲和越南在內，也躋身前十名。除了台灣和紐西蘭外，居住在卡達的外國人，也對該國領導人和衛生當局所發布的疫情通報感到滿意。

總體而言，有45％的受訪者表示，疫情影響他們目前在國外的居住或搬遷計畫。大約三分之一的受訪者說，疫情迫使他們延後出國計畫，大約五分之一旅居國外的人士說，疫情爆發使他們去年無法返回家園。

這項在2021年1月進行的調查，要求外國人對四個主要項目的滿意度進行評分，包括生活品質（例如健康的環境和健全大的WiFi基礎設施）、居住的容易度（例如語言障礙和當地居民的友善程度）、個人財務（例如獲得可負擔得起的醫療服務）和國外工作（例如工作保障和當地經濟的穩定）。