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印度強大氣旋來襲 疫情加天災雙打擊

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
印度政府除了面對疫情以外，接下來也將面臨天災的挑戰。（Photo by EU Civil Protection and Humanitarian Aid on Wikimedia under CC 2.0）
印度政府除了面對疫情以外，接下來也將面臨天災的挑戰。（Photo by EU Civil Protection and Humanitarian Aid on Wikimedia under CC 2.0）

印度疫情已然失控，氣旋恐惡化印度抗疫！印度西岸18日遭受氣旋托科塔（Tauktae）侵襲，讓當地至少已有12人死亡，15萬居民被迫撤離。托科塔是印度西岸自1998年以來侵襲當地最強的氣旋，吹倒當地許多設施，這也讓印度本就貧乏的醫療資源更雪上加霜。

超強颶風來襲

根據《英國廣播公司》報導，氣旋托科塔17日起登陸印度西部的古吉拉特邦，雖然差160公里就要直接侵襲印度大城孟買，不過時速超過160公里的狂風加上大雨，依舊讓古吉拉特邦出現大量土石流，至少已有12人死亡、15萬居民被迫撤離家園，印度海軍還出動3艘戰船營救被困在海灘的民眾。

《華盛頓郵報》提到，有地區瞬間最大陣風更超過時速185公里，部分海岸的浪高至少4公尺。這也讓古吉拉特邦與鄰近的馬哈拉施特拉邦都宣布進入警急狀態，雖然這兩邦在印度的疫情中目前有趨緩的跡象，但是天災讓許多醫療設施遭到毀壞的現象仍不可小覷，且印度的醫療量能早已無法負荷。

孟買已經將580名新冠肺炎確診患者分散到各醫院，雖然洪水氾濫、不時還會有樹倒停電的現象，但官方還是呼籲民眾儘量待在家中。由於托科塔是附近區域1998年以來最強的氣旋，當時標號03A的氣旋讓印度至少有4000人因此受害，而且一般估計死亡人數遠比官方統計高。

氣候變遷+疫情

印度氣象局估計，托科塔有機會在2天內逐漸衰弱，不過過去幾天由於過熱的海水，導致2天內其風速就激增54公里，這也顯示氣候變遷對於印度氣旋強度的影響，潮濕的空氣則與喜馬拉雅山的融雪有關，才讓這次的氣旋強度比過往還要高。

《CNBC》提到，此次新冠疫情已經將印度多年殘破的公衛系統逼到極限，許多醫院的病床都已滿載，全國氧氣雖然夠用但分配能力不佳，加上長年來社福支出低落，導致了這次疫情。現在又要面對嚴重的氣旋，讓印度陷入天災與疫情的雙重打擊。

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印度 疫情 氣候變遷

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