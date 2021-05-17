緬甸軍民衝突 至少六民兵死亡

（德國之聲中文網）緬甸一支由平民組成的防衛部隊周日表示，在多日的軍民衝突後，至少有六名民兵被殺。英國和美國則譴責軍方對平民的暴力行為。

自從軍方在2月1日的政變中推翻該國民主領導人昂山素季以來，緬甸一直處於動蕩之中，而緬甸當局則試圖用致命武力來平息大規模的起義。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）周日在梵蒂岡舉行紀念緬甸的彌撒中呼籲結束流血事件，並呼籲人們「保持信仰」。

緬甸軍方安全部隊對平民部署實彈; 一些反對軍政府的人則以自制武器建立起地方民兵，以保護他們的城鎮。

在緬甸西部的欽邦（Chin），敏達鎮（Mindat ）已成為動亂熱點，那裡的一些居民成立了欽邦保衛部隊（Chinland Defence Force）。

欽邦保衛部隊周日的一份聲明說：「我們欽邦保衛部隊的六名成員試圖保護敏達鎮人民的安全，他們襲擊了（軍政府部隊），為國家革命犧牲了自己的生命。」一位發言人告訴法新社，他們在本周有超過10名成員受傷，同時也有5名敏達居民被軍方逮捕。

由於全國各地的移動數據被封鎖，有關爭鬥的信息細節遲遲未傳出，又由於當地人害怕遭到報復，讓實地核查變得更加困難。

一位不願透露姓名的發言人告訴法新社，欽邦保衛部隊的民兵放火燒毀了幾輛軍用卡車，並伏擊了增援部隊; 軍方則用炮火攻擊了該鎮。

他說，直至周日，欽邦保衛部隊已經撤退到叢林中。「我們不會再待在鎮上了......但我們很快就會回來進攻。」他說：「我們只有自制的槍。這是不足夠的。」

周四以來，敏達鎮一直處於戒嚴狀態。他補充，留在敏達鎮的居民不敢離開他們的家，他們擔心成為軍隊的目標。

暴力「沒法被正當化」

針對敏達鎮的動亂，美國和英國駐緬甸的大使館周六呼籲軍方的安全部隊停止暴力。

美國大使館周六在一條推文中說：「軍方對平民使用戰爭武器，包括本周在敏達鎮的事件在內，進一步顯示了該政權為了掌握權力而不擇手段的程度。」

英國大使館則在提及敏達的暴力事件時說：「對平民的攻擊是非法的，是沒辦法被正當化的。」

英國大使館還在推特上寫著：「暴行的證據應該被送到聯合國的緬甸獨立調查機制(United Nations Independent Investigative Mechanism for Myanmar)，這樣才能追究肇事者的責任。」

人權觀察（Human Rights Watch）的亞洲副主任羅伯遜（Phil Robertson）周日強烈批評了軍方在敏達的行動。他在一份聲明中說，當前軍方已經控制了敏達，也凸顯了對以下問題的擔憂：可能的任意逮捕丶拘留中的虐待和酷刑丶對武裝分子家庭的報復丶以及與緬甸國防軍(Tatmadaw)有關的侵犯權利行為。

「緬甸應該認識到全世界都在關注敏達發生的事情，應停止所有侵犯人權的行為，並確保所有留在那裡的人都能獲得醫療服務和其他關鍵的人道主義服務。」

「堅守信念」

當地一個監督組織稱，自2月1日政變以來，至少有796人被軍方安全部隊殺害，同時有近4000人被關進監獄。

盡管有暴力與逮捕的威脅，緬甸各地的抗爭者仍每天上街游行爭取民主，有些人還為敏達保衛部隊的抵抗而歡呼。

當地媒體展示了蒙育瓦（Monywa）市中部居民周六舉行夜間罷工的照片，他們用蠟燭拼出了「敏達，堅持住」的字樣。

周日，帕敢（Hpakant）鎮北部的示威者在玉石生產區游行，他們高舉著「要堅強，敏達！我們帕敢人永遠支持你們！」

教宗方濟各周日在梵蒂岡的聖彼得大教堂內為緬甸舉行了一場特別儀式，呼籲信徒們不要失去希望。「在這些日子裡，你們鍾愛的緬甸正經歷暴力丶沖突和鎮壓，讓我們捫心自問：我們被召喚來保有什麼？首先是要保持信仰。」

自政變以來，方濟各多次就緬甸危機發表講話，敦促軍政府尊重與人民的「民主共存」，同時呼籲釋放政治領導人。

（法新社丶德新社）

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