【專家之眼】中、俄、美口中的多邊主義有何不同？

最近聯合國外長視訊會議，中國大陸政務委員兼外長王毅擔任輪值主席大出風頭。在會議期間，王毅、俄羅斯外長拉夫羅夫與美國國務卿布林肯都用自己的方式支持多邊主義。問題是，中、俄、美三國外交部門負責人口中的多邊主義顯然巧妙各有不同，用意也大相逕庭。

王毅說，全球最重要的多邊主義原則就是「聯合國憲章」的宗旨與原則，任何國家不能違反此一原則。北京說此話的玄機何在？拉夫羅夫則說，任何國家不能用任何方式或搞小圈圈分裂多邊主義，其目的何在？

自拜登總統主政後，美國一改前總統川普的「退群」作風，積極參與多邊國際組織，包括「巴黎氣候變遷協定」、「世界衛生組織」與「聯合國人權理事會」等。在布林肯心目中，重返國際政府間組織（IGOs) 以及強化美國與盟國的關係就是重新回到多邊主義。

王毅談多邊主義主要是透過聯合國的憲章與原則來約束或反對美國通過決議案「霸凌」北京的盟國。3月間，王毅與拉夫羅夫就在廣西桂林簽署一項協議，以防止美國通過聯合國決議案對北韓、伊朗進行制裁。拉夫羅夫這次公開抨擊拜登計畫召開的「民主峰會」(Summit of Democracy)是搞小圈圈與破壞多邊主義的合作，並讓多邊主義分裂。

由於在拉夫羅夫之前發言的布林肯並未提及「民主峰會」，以致拉夫羅夫似乎有點無的放矢，還是他「話中有話」？

拜登4月28日對國會參眾兩院聯席會議表示，美、俄兩國針對俄意圖影響美大選一事已經以和平對等方式解決，他期盼6月能與俄羅斯總統普亭舉行峰會。在聯合國外長視訊會議上，布林肯也代表拜登發言，表示美國希望與俄羅斯維持穩定與可以預測的關係，向莫斯科示好。既然拜登殷殷期盼與普亭在峰會見面、克里姆林宮此時不敲一下竹槓，更待何時？

在「民主峰會」擬邀名單問題上，拜登如何出手，可說動見觀瞻。首先，白宮3月3日發表「國安戰略暫行指南」時，拜登還沒想到俄羅斯會與中國、伊朗、北韓等合組16國聯盟。現在既然形格勢易，美國當然也要改弦易轍。

其次，俄羅斯是中國大陸主導的16國聯盟中最重要的國家，一旦美、俄改善關係，則中方為首聯盟的力道將大為減弱。

第三，即使美國不一定能在美、中、俄戰略三角取得樞紐地位，但至少也能阻止中國取得關鍵地位。

第四，「民主峰會」本來要邀請的國家就不限於民主政體，而是可以包括民主化有成的國家或進入民主化的國家。

第五，俄羅斯當然不是民主化有成的國家，但是至少有普選制度與透過普選產生總統的機制。

最後，拜登若是從戰略三角的大格局來看，邀請普亭參加「民主峰會」不失為是一記可能改變歷史的高招。