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報導敏感案件 德國之聲記者在白俄羅斯被判監

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）在白俄羅斯為德國之聲工作的自由記者亞歷山大·布拉科夫（Alexander Burakow）周六被判20天監禁，他被指控“在一年之內多次參加未經許可的抗議活動”。

布拉科夫於周三（5月12日）在明斯克以東200公裡的莫吉廖夫市（Mogiljow）一家地區法院前被逮捕。他當時在報導對反對派政治家塞維利內茨（Pawel Sewerinetz）的法庭審理，後者被指控“參與大規模騷亂”。

為德國之聲俄語節目提供報導的布拉科夫當時同其他記者等候在法院前。另一名獨立記者Vladimir Laptsevich也同時被捕，並被處以20天監禁。

白俄羅斯人權組織“五月天”（ MayDay）在即時通信平台Telegram發布消息指出，周三當天在莫吉廖夫的法院前以及周圍並無大型示威活動。對布拉科夫的判決僅以一名警官的證詞為依據。

布拉科夫在法庭上表示，他在被關押期間受到虐待及不人道待遇。他講述稱，拘留所工作人員連續多日不讓他正常睡眠，並一再令他脫光衣服進行搜查。他還說，他的家人送到監獄的保暖衣物和個人物品都沒有被轉交給他。他還證實，自己已開始進行絕食抗議。

"任意編造指控"

德國之聲台長林堡（Peter Limbourg）呼籲白俄羅斯當局立即撤銷對布拉科夫的判決。他在一份聲明中對“侵犯白俄羅斯憲法所保障的新聞自由”的做法提出抗議。“有關指責是任意編造的，亞歷山大·布拉科夫受到的對待顯示，當局對待記者的手段越來越肆無忌憚。”

德國外交部表示，已通過駐明斯克大使館要求對布拉科夫一案予以澄清。外交部發言人伯格（Christofer Burger）對德國之聲表示，“新聞和言論自由必須得到保障，特別是記者必須能夠自由進行報導，不受國家的壓制。”

他還指出，去年白俄羅斯總統大選後，當局對媒體加大打壓，阻止新聞從業人員從事報導，並對其大肆拘捕。“德國聯邦政府認為，這種做法是不能接受的，明顯違反白俄羅斯在國際上的義務。”

布拉科夫去年就曾兩次分別被判10天監禁。去年8月白俄羅斯總統大選後，新聞媒體受到的壓力增加，許多記者被判罰金和監禁。一些為外國媒體工作的記者被取消了報導資格。

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