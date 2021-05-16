滯留意大利海島移民增多 歐盟成員國無意接收

歐盟委員會一名發言人周二（5月11日）在布魯塞爾透露，迄今，歐盟成員國中沒有一國表示有意接收。歐盟內政委員約翰森（Ylva Johansson）日前曾呼籲各歐盟國家，向意大利伸出援手。

數天來，抵達這座小島的船只移民重又明顯增多，短期內超過了2000人。

歐委會發言人指出，歐盟方面正與意大利和其它成員國磋商相關事宜。歐盟外部邊境管理局和歐洲刑警已提供幫助。

這位發言人表示，從2018年以來，共有1273人從意大利轉移安遷至了另外10個成員國，從馬耳他轉遷的有1509人，這些國家分別是德、法、芬、愛、拉脫維亞、立陶宛、葡、羅、斯洛文尼亞、西班牙。

（德新社）

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