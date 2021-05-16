快訊

國中會考／各科錯幾題可拿A++？補教分析一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

德國軍隊撤離阿富汗 誰管他們的當地雇員？    

德國之聲 / 德國之聲
德國軍隊撤軍阿富汗。圖／德國之聲中文網
德國軍隊撤軍阿富汗。圖／德國之聲中文網

據《明鏡周刊》的報道，約80名前外交官、聯邦國防軍將領、政治家和學者聯名要求德國政府為阿富汗當地工作人員提供更好的保護。該新聞雜志獲得的一封致政府的公開信稱，為聯邦國防軍擔任翻譯、警衛或助手等工作的阿富汗人擔心，撤軍後，他們生命有虞。

要擔心的是......

公開信表示，德國現在必須「迅速、無文牘主義地」接納相關人士及其家屬。新進，國防部長克朗普-卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）確曾承諾過不會置阿富汗雇員的生死於不顧。但公開信的簽名者們指出，「要擔心的是：這正是正在發生的事情。」除多名聯邦議員外，簽名者中還包括前聯邦國防軍總監施奈德漢（Wolfgang Schneiderhan）、前聯邦外交部國務部長米勒（Kerstin Müller）、2009年至2013年擔任聯邦國防軍作戰部主任的格拉茨（Rainer Glatz）。曾先後作為大使領導德國駐喀布爾外交使團的兩名前外交官也是公開信的簽名者。

公開信指出，根據國防部提供的數據，自2013年以來，共有大約800名當地人員被接到德國，幾乎都是在該計劃啟動後的短時間內實現的，而從2014年至2021年期間，只新接收了15人。

事情發展很快

在北約撤軍決定框架內，聯邦國防軍於5月1日正式開始撤離阿富汗，最晚於9月11日結束。屆時，所有國際部隊都將離開這個興都庫什地區國家。聯邦國防軍有可能最早於7月初就完成撤離使命。

德國國防部部長克朗普-卡倫鮑爾強調了保護聯邦國防軍當地雇員的必要性，為此，將設立當地聯絡辦公室、簡化來德手續。鑑於北約正快速撤軍，相關措施也須快速落實。無論曾以何種形式替駐阿外軍服務過的人，在當地都會遭白眼。

（法新社，德新社）

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

德國 阿富汗

相關新聞

滯留意大利海島移民增多 歐盟成員國無意接收

歐盟委員會一名發言人周二（5月11日）在布魯塞爾透露，迄今，歐盟成員國中沒有一國表示有意接收...

德國軍隊撤離阿富汗 誰管他們的當地雇員？    

據《明鏡周刊》的報道，約80名前外交官、聯邦國防軍將領、政治家和學者聯名要求德國政府為阿富汗當地工作人員提供更好的保護...

搶犯罵滾回中國 洛杉磯司機槍口下喊「我來自台灣」保命

疫情下美國亞裔遭仇視事件頻傳，近日洛杉磯一名台灣裔的共乘司機疑似遭仇恨暴力，歹徒持槍搶劫，叫罵「滾回中國」，這名司機在槍...

製造緩慢、人才短缺 俄疫苗失先機

搶先世界研發的俄國疫苗，並未佔得先機！俄國雖然是世界第1個研發出新冠肺炎疫苗的國家，其「史普尼克V」疫苗有效性更高達92%，但由於俄國本身生產能力不足，加上生技人才不構的狀況下，俄國疫苗的貢獻度不如輝瑞、AZ等大廠。不過俄國已透過開放海外生產、推行輕量化疫苗等方式繼續努力。

殖民油管全面恢復 送油速度慢一半 最北端要再等12天

輸油管系統營運商「殖民油管」(Colonial Pipeline)15日在推特上宣布，供應東岸45%石油需求的油管已經完...

趙小蘭：美國亞裔應獲尊重 非承受「滾回中國」侮辱

前運輸部長趙小蘭(Elaine Chao)14日公開撰文，從自己收到標題為「中國女人，滾回中國」的仇恨電子郵件談起，痛斥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。