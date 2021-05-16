德國軍隊撤離阿富汗 誰管他們的當地雇員？    

據《明鏡周刊》的報道，約80名前外交官、聯邦國防軍將領、政治家和學者聯名要求德國政府為阿富汗當地工作人員提供更好的保護。該新聞雜志獲得的一封致政府的公開信稱，為聯邦國防軍擔任翻譯、警衛或助手等工作的阿富汗人擔心，撤軍後，他們生命有虞。

要擔心的是......

公開信表示，德國現在必須「迅速、無文牘主義地」接納相關人士及其家屬。新進，國防部長克朗普-卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）確曾承諾過不會置阿富汗雇員的生死於不顧。但公開信的簽名者們指出，「要擔心的是：這正是正在發生的事情。」除多名聯邦議員外，簽名者中還包括前聯邦國防軍總監施奈德漢（Wolfgang Schneiderhan）、前聯邦外交部國務部長米勒（Kerstin Müller）、2009年至2013年擔任聯邦國防軍作戰部主任的格拉茨（Rainer Glatz）。曾先後作為大使領導德國駐喀布爾外交使團的兩名前外交官也是公開信的簽名者。

公開信指出，根據國防部提供的數據，自2013年以來，共有大約800名當地人員被接到德國，幾乎都是在該計劃啟動後的短時間內實現的，而從2014年至2021年期間，只新接收了15人。

事情發展很快

在北約撤軍決定框架內，聯邦國防軍於5月1日正式開始撤離阿富汗，最晚於9月11日結束。屆時，所有國際部隊都將離開這個興都庫什地區國家。聯邦國防軍有可能最早於7月初就完成撤離使命。

德國國防部部長克朗普-卡倫鮑爾強調了保護聯邦國防軍當地雇員的必要性，為此，將設立當地聯絡辦公室、簡化來德手續。鑑於北約正快速撤軍，相關措施也須快速落實。無論曾以何種形式替駐阿外軍服務過的人，在當地都會遭白眼。

（法新社，德新社）

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