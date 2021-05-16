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製造緩慢、人才短缺 俄疫苗失先機

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
俄國目前疫苗產能無法跟上，正試圖用疫苗多樣化生產與開放國外生產的方式追上。（Photo by Marco Verch on Flickr under CC 2.0）
俄國目前疫苗產能無法跟上，正試圖用疫苗多樣化生產與開放國外生產的方式追上。（Photo by Marco Verch on Flickr under CC 2.0）

搶先世界研發的俄國疫苗，並未佔得先機！俄國雖然是世界第1個研發出新冠肺炎疫苗的國家，其「史普尼克V」疫苗有效性更高達92%，但由於俄國本身生產能力不足，加上生技人才不構的狀況下，俄國疫苗的貢獻度不如輝瑞、AZ等大廠。不過俄國已透過開放海外生產、推行輕量化疫苗等方式繼續努力。

產能跟不上

根據《路透社》報導，俄國總理普丁3月時曾誇口要生產7億劑疫苗出口到海外各國，但至今俄國總共只生產3300萬劑疫苗，出口的數量甚至少於1500萬，比輝瑞與AZ等疫苗的產能都低落。路透社因此訪問製造疫苗的廠商，想了解俄國疫苗產能無法上升的原因。

廠商透露，由於疫苗主力史普尼克V是屬於腺病毒疫苗，再加上史普尼克需要等21天後才能注射第2劑，而第2劑疫苗的生產難度高於第1劑，因此產線要同時生產1、2劑會有難度，因此產能始終無法有效提升，因此俄國近日也打算與AZ合作，並積極在各國進行人體試驗。

負責行銷俄國疫苗的俄羅斯直接投資基金會（RDIF）表示，在俄國疫苗產能逐漸上升的情況下，他們希望能達成2021年生產8億劑的目標，並提供歐盟5000萬劑疫苗，俄國也希望歐洲食藥署儘快通過史普尼克疫苗的授權。路透社分析，由於俄國產能無法跟上，讓中國與美國的疫苗有機會擴大市場。

缺乏生技人才

根據《塔斯社》報導，相較要打2劑的史普尼克，俄國也正積極推動研發只需施打1劑、目前效力證實約有79.2%的史普尼輕量級疫苗進行應對。不過重點是俄國本身的疫苗廠與生技人才就不夠，因此即使可以花大錢、迅速蓋好工廠，人才短缺的話疫苗也無法有效生產。

另外，巴西等國家由於對俄國疫苗的安全性仍有疑慮，因此不願進口史普尼克疫苗。加上俄國疫苗本身現有劑量少，又分散出口到不同國家，因此顯得俄國疫苗的效用沒有其他疫苗大廠高。對此，俄國決定開放其他國家，如中國等國家開始生產，試圖擴大疫苗生產。

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