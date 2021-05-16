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阿爾及爾示威遭鎮壓 多名記者被捕

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
成千上萬名阿爾及利亞市民14日上街進行和平示威，但遭當局以暴力鎮壓，包括記者在內，有大量示威者遭逮捕。(photo by 網路截圖)
成千上萬名阿爾及利亞市民14日上街進行和平示威，但遭當局以暴力鎮壓，包括記者在內，有大量示威者遭逮捕。(photo by 網路截圖)

阿爾及利亞首都阿爾及爾和平示威遭警武力鎮壓，大量市民被逮捕。成千上萬名阿爾及利亞市民14日上街進行和平示威，要求打破軍事統治，但遭當局以暴力鎮壓，包括記者在內，有大量示威者遭逮捕，當地媒體評論指出，是自2019年2月22日發起該示威以來，首次發生如此大規模的逮捕事件。

示威者遭大規模逮捕

根據《France 24》報導，阿爾及利亞警方在14日阻止了每週在首都阿爾及爾舉行的「人民運動」（Hirak）示威，並拘留參與抗議活動的示威者，當中包括法新社攝影記者克拉姆迪，他被拘留8小時後於傍晚被釋放。

據CNLD囚犯權利組織所稱，約有10名記者及攝影師被拘留，當中包括法語TV5Monde電視台記者、新聞自由監察機構「無國界記者」成員德拉倫尼。德拉倫尼為「卡斯巴論壇報」網站的創始人，在先前報導反政府示威被關押近1年後，他成為了為阿爾及利亞新聞自由奮鬥的象徵。

《北非郵報》提到，示威者遭到警方暴力鎮壓，當地媒體評論指出，5月14日的鎮壓是自2019年2月22日發起「人民運動」示威以來最暴力的一天。阿爾及爾的警察局擠滿了被捕的市民，在過去的「人民運動」示威中，該市從未發生過如此大規模的逮捕事件。

2月示威重啟

幾天前，聯合國人權事務高級專員辦事處再次對阿爾及利亞人權狀況的惡化、反政府示威的鎮壓表示深切關注，發言人科爾維爾譴責阿爾及利亞政府利用暴力驅散和平示威，並敦促當局停止使用暴力驅散和平示威及任意逮捕示威者。

「人民運動」示威源於時任阿爾及利亞總統塔布納在2019年簽署聲明，宣布競逐第5個總統任期，進而引發的反政府示威，塔布納在幾週後被迫下台，但示威仍在持續進行，示威者要求阿爾及利亞要從1962年脫離法國獨立以來，進行全面政治制度改革。先前由於新冠疫情大流行，遊行暫停約1年的時間，但自今年2月起，示威者已經重返街頭。

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