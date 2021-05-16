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分析伊朗大選 看好保守派候選人

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
伊朗總統大選下個月將至，目前候選人以保守派的人士最被看好，包含輸過一次大選的萊西、哈米尼的顧問拉里賈尼。（圖為萊西）(photo from Wikimedia)
伊朗總統大選下個月將至，目前候選人以保守派的人士最被看好，包含輸過一次大選的萊西、哈米尼的顧問拉里賈尼。（圖為萊西）(photo from Wikimedia)

伊朗下個月即將迎來總統大選，由於溫和派的現任總統魯哈尼無法繼續連任，目前最被看好的候選人是2名保守派的人士，分別是司法部長萊西與前國會發言人拉里賈尼，這2人都與最高領袖哈米尼保持良好關係，但改革派與人權人士就不滿強硬保守派，特別是曾經執行1988年大規模處決的萊西。而其他候選人包含魯哈尼的第一副手賈漢吉里。

魯哈尼無法再連任

伊朗在下個月18日將舉行總統大選，根據《路透社》報導，由於規定只能連選得連任一次，現任總統、溫和派的魯哈尼無法參選，登記參選人數據傳超過300多名，但最受看好的候選人還是保守派人士萊西與拉里賈尼，這2人都與伊朗最高領袖（宗教）哈米尼關係密切。

萊西是現任的司法部長，這個位置就是前年獲得哈米尼的任命，他也一度被視為是哈米尼接班人選之一，他經歷過上一屆大選，當時他在首輪選舉位居第二，但仍敗給尋求連任的魯哈尼。60歲的萊西屬於超級強硬的保守派，他日前發言提到，要改變國家行政管理，並擊敗一切的屈辱、腐敗、貧困，被認為是在回應伊朗在魯哈尼執政當下，所受到國際制裁的經濟重創。

2大保守派候選人

另據《英國廣播公司》報導，另一名被看好的拉里賈尼則是前國會發言人，更曾負責核協議談判的重任，目前擔任哈米尼的顧問，拉里賈尼認為自己最大優勢就是專業背景，其他強力候選人都是軍事與司法背景出身，都不懂穩固經濟的手段，他登記參選後說：「經濟議題與駐軍、法律戰不同，單靠喊叫跟命令沒法管理。」

不過，保守派候選人也受到改革派與人權團體的擔憂，特別是動作強硬的萊西，據《伊朗國家廣播》報導，萊西進入伊朗政治舞台是追隨霍梅尼（前宗教最高領袖）的腳蹤，當時身為霍梅尼嫡系教士，萊西對他的命令毫無二話遵守，而1988年霍梅尼下令對政治犯進行大規模處決，劊子手就是萊西，這件往事讓不少人擔心萊西的強硬作風。

此外，其餘候選人包含改革派的第一副總統賈漢吉里，前最高國家安委會秘書兼核協議代表賈利利，革命衛隊前負責人拉扎伊。

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