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俄國研究船載俄越36員 共同考察南海生物資源

中央社 / 河內15日專電

俄羅斯奧巴林院士號研究船本週稍早抵達越南北部海防港，隨後載著越籍、俄籍共36名研究人員前往研究南中國海的海洋生物資源，這項考察將維持一個月。

綜合越南快訊（VnExpress）、人民報（Nhan Dan）報導，俄羅斯奧巴林院士號（Akademik Oparin）10日在海防港（Hai Phong Port）停靠，11日載著越籍、俄籍共計36名研究人員前往南海考察。

報導指出，這是越南科技翰林院（VAST）與俄羅斯科學院（Russian Academy of Sciences）根據「2018-2025年海洋研究合作路線圖」的第2次海洋考察，同時是雙方在南海展開的第7次海洋考察。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情影響，研究船迎接儀式改為線上。

VAST院長周文明（Chau Van Minh）以及俄羅斯科學院遠東分院院長謝爾基研科（Valentin Sergienko）強調海洋研究合作過去對雙方促進科學研究與訓練的重要性。

報導指出，在2018年的航行中，當時研究船停靠在芽莊（Nha Trang），之後展開為期14天的考察，以了解珊瑚礁的組成、重金屬對軟體動物的汙染狀況，以及在不同天氣條件與溫度下於水深500公尺處所採得的海洋微生物活性成分。

受COVID-19疫情影響，一個月的調查結束後，包括研究員在內的船上所有人員都必須在船上隔離檢疫。

奧巴林院士號研究船長75.5公尺、噸位2441噸。

考察 俄羅斯 院士

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