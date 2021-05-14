阿富汗清真寺爆炸 至少造成敬拜者12死15傷

阿富汗警方指出，首都喀布爾郊區的一處清真寺，今天在穆斯林禱告期間驚傳爆炸，造成至少12名敬拜者喪命，破壞了開齋節3天停火期間的相對平靜。

喀布爾警局發言人弗拉穆茲（Ferdaws Framurz）表示：「死亡人數攀升至12人，當中包括這座清真寺的教長，並造成15人受傷。」稍早傳出的消息是4名敬拜者不幸喪命，弗拉穆茲對先前死亡人數作出更新。

他說，爆炸發生在喀布爾省夏卡達拉（Shakardarah）區的一處清真寺裡。

阿富汗政府軍與民兵組織塔利班（Taliban）敲定的暫時停火昨天開始生效，這起爆炸是雙方同意暫時停火以來首宗重大事故。

雙方為慶祝穆斯林開齋節（Eid al-Fitr）達成這項停火協議，這是政府軍與塔利班交戰近20年來，第4度罕見停火。

自美軍5月1日正式撤離駐當地2500名剩餘部隊後，最近幾週致命暴力事件重創當地，位於首都喀布爾的一所女子學校外上週發生一連串爆炸案，超過50人不幸死亡，死者大多是10幾歲女學生。

此外，阿富汗官員今天表示，美軍已自阿富汗南部的坎達哈機場（Kandahar Airfield）全面撤離。這座機場曾是阿富汗第2大美軍基地。

在坎達哈機場的阿富汗陸軍軍官不具名指稱，美軍撤離將使得政府軍處於險境，並說：「現在我們執行作戰任務將會非常困難，我們的飛機無法在夜間升空，如此一來，夜間任務將會很棘手。」

坎達哈機場在全盛時期，曾是美軍與多國部隊駐紮當地的第2大軍事基地，並且是塔利班2001年瓦解後，美軍駐紮當地的首個基地，這座機場也是當地美軍特種部隊的最大無人機作戰中心。