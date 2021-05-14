德國總統： 不會容忍對猶太人的仇恨

（德國之聲中文網）德國外長馬斯(Heiko Maas)周四（5月13日）在接受德國芬克媒體集團（Funke Media Group）采訪時表示，德國將 "堅定不移地保護 "猶太教堂。

隨著中東地區暴力沖突的升級，德國警方加強了對猶太教堂的保護，並對全國各地發生的一些反以色列集會進行了干預。

馬斯外長：“對襲擊猶太教堂零容忍”

馬斯呼籲民眾拒絕 "將中東的事件歸咎於德國的猶太教徒”的想法，無論是在街頭還是在社交媒體上 。

馬斯外長認為目前的以巴暴力沖突責任在於哈馬斯。他說，"將對襲擊我國的猶太教堂零容忍"。

施泰因邁爾總統：“我們不想，也不會容忍對猶太人的仇恨”

德國總統施泰因邁爾周四強調了這一承諾。他說，"沒有什麼可以將對德國猶太人的威脅或對德國城市中的猶太教堂的襲擊正當化。”

他對德國《圖片報》說：“無論誰在我們的街道上焚燒大衛之星旗幟或呼喊反猶口號，都不僅是在濫用示威權利，而且是在犯罪。”

施泰因邁爾說："我們既不想，也不會容忍對猶太人的仇恨。”

德國一些城市發生反以色列示威

過去的幾天裡，德國發生了一些大規模的示威活動。最近的幾次，周三晚上發生在漢諾威和蓋爾森基興、周四發生在不來梅和慕尼黑。每場示威活動都有數百人參加，並出現了反以色列以及反猶太的口號，還有人焚燒以色列國旗。

內政部長塞霍夫(Horst Seehofer)說："焚燒以色列國旗和攻擊猶太機構的行為在德國的土地上是不能容忍的。”

周三和周四有人向猶太教堂的窗戶投擲石塊，已被警方拘捕。

內政部周四的一份聲明說，"安全機構預計巴勒斯坦人在德國的抗議活動以及部分左派人士的抗議活動將增多。"

柏林警方說，親巴勒斯坦團體已經號召本周末在柏林的新克爾恩和克魯茲堡街區舉行三次示威活動。

猶太團體譴責 “純粹的反猶太主義”

周四，德國猶太人中央委員會譴責了正在進行的示威和破壞行為。該組織還在推特上發布了一段令人不安的視頻。這段視頻是周三晚上在蓋爾森基興市錄制的。

視頻中可以看到，警察站在一群舉著巴勒斯坦國旗和土耳其國旗的人面前，他們大聲地呼喊著原始的反猶太口號。

推文寫道，“這是在蓋爾森基興的猶太教堂前對猶太人的仇恨。猶太人在街上被公開侮辱的日子應該一去不復返了。這是純粹的反猶太主義。”

警方對未能及時干預的批評作出回應，稱他們的主要目標是保護猶太教堂。他們還說，現場沒有足夠的警力來拘留任何人；一旦後援到來，他們就會立即散去。

不能用攻擊猶太教堂來表達對巴勒斯坦人的同情

除了立法者和宗教領袖之外，民眾也紛紛對此發看法。廣受歡迎的摩洛哥族裔德國單口相聲演員卡裡姆（Abdel Karim）在推特上說。"對巴勒斯坦人的同情可以理解，但是有很多方法可以表達。攻擊猶太教堂不是其中之一。”

該市的一個社區組織 "反猶太主義倡導"在推特上宣布，作為對周三事件的回應，它已經登記了一個公共守夜活動，將於周五晚上在猶太教堂前舉行，口號是："沒有反猶太主義的空間——聲援蓋爾森基興的猶太社區。"

有猶太血統的俄羅斯裔德國鋼琴家萊維特(Igor Levit)的批評顯然更加嚴厲，他說，認為反猶太主義在德國不存在是天真的想法，"如果我們不與之鬥爭，它顯然存在，一直存在，並將永遠存在。不僅僅是用動聽的言辭，而是要表達態度和團結來與之鬥爭，而且不僅僅是面臨暴力威脅的時候才這樣。"

(德新社，法新社)

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