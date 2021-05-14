撤出阿富汗 美國尋找新駐軍地？

（德國之聲中文網）本周三（5月12日）“中國+中亞五國”外長第二次會晤結束後發表了三份聯合聲明，其中一份也聚焦了阿富汗問題。

中國外交部網站刊登的這份聲明指出，作為阿富汗的友好近鄰和重要伙伴，中國和中亞國家高度關注阿富汗局勢走向。各方呼籲相關撤軍進程以負責任方式有序進行，確保阿富汗長期穩定，避免恐怖勢力回潮。各方重申，堅定支持阿富汗政府打擊一切形式的恐怖主義、極端主義和分裂主義。阿富汗領土不應被破壞勢力用於威脅或攻擊其他任何國家。

中國和阿富汗擁有共同邊界。與會的中亞五國外長分別來自哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦。其中後三個國家也與阿富汗直接接壤。

美國新駐軍地的可能選項

而近日不斷有消息指出：美軍正在阿富汗鄰國尋找新駐軍點，應對來自阿富汗的恐怖主義威脅。

美國《紐約時報》4月15日報道，無人機、遠程導彈和情報網絡將被用於防止阿富汗成為對美國造成威脅的恐怖分子基地。該報援引美國官員指出，鑑於此前的慘痛教訓——美軍從伊拉克撤軍3年後，“伊斯蘭國”崛起，美國和盟友正在討論從阿富汗撤出之後的新駐軍地，可能的選項包括鄰國塔吉克斯坦、哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦。

4月22日，美軍中央司令部司令肯麥肯齊（Kenneth McKenzie）在華盛頓向國會議員匯報時表示，美國打算在撤軍後保持其軍事影響力和對阿富汗實施空襲的能力。他說，美國和塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦以及哈薩克斯坦目前沒有任何重要的基地協議。但是他補充道，美國外交官將研究相關的可能性。他同時提醒，在阿富汗使用的無人機可以從美國海灣盟國的基地抵達阿富汗，盡管這種飛行會削弱無人機長時間運行的能力。麥肯齊認為，美軍撤離後，在阿富汗尋找目標還需要“強大的情報支持”，開展行動將更加困難，但並非沒有可能。

巴基斯坦：不允許美軍建基地

4月24日，英國《泰晤士報》網站也披露，美國正尋求獲得在阿富汗鄰國部署無人機和特種部隊的許可。文章指出，目前，美國正在開展外交努力，以說服阿富汗的鄰國接納一支新的“超視距”反恐部隊。“從戰略上看，巴基斯坦、烏茲別克斯坦和吉爾吉斯斯坦最合適，但華盛頓如果在上述三個國家尋求升級軍事部署，將會面臨挑戰，主要因為來自中國的潛在壓力”，該報如是寫道。

而巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）本周二（5月11日）已明確表示，美軍撤離阿富汗後，巴基斯坦不會允許外國在巴領土駐軍或建立軍事基地。阿富汗帕傑瓦克新聞社（Pajhwok Afghan News）報道了這一消息。毗鄰阿富汗的巴基斯坦目前是美國反恐戰爭中的重要盟友，為美國提供幫助和後勤支持。

潛在的中俄壓力

美國《華爾街日報》5月8日援引美國政府和軍方官員指出，美軍撤離阿富汗後，除中亞國家以外，波斯灣國家和一些海軍艦艇也被視作部隊未來可能的駐扎之地。

這些美方官員還稱，烏茲別克斯坦和塔吉克斯坦因接壤阿富汗、可以提供迅速通道而成為最佳選項，但是，俄羅斯在該地區的“大規模軍事存在”以及中國不斷增長的影響力，加上中俄與美國關系持續緊張，這些因素都將加大華盛頓在中亞建立基地計劃的難度。

該報另指，目前，華盛頓尚未提出在中亞駐軍的正式要求，國防部仍在考慮當中的利弊，國務院及白宮也參與有關的決策過程。

其實在阿富汗戰爭初期，美國曾在烏茲別克斯坦和吉爾吉斯斯坦設有基地，支持在阿富汗的軍事行動。但是，《華爾街日報》介紹，在中俄領導的地區組織施壓下，美軍分別於2005年及2014年從兩地撤出。

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