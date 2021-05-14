口誤還是政策轉向？ 澳總理稱「支持一國兩制」

（德國之聲中文網）澳大利亞總理莫裡森連續兩次在談到澳洲的台灣政策時，堅稱澳大利亞對台政策秉持“一國兩制”的框架，引發在野黨嘩然。澳大利亞工黨批評莫裡森的發言引起人們對澳大利亞立場的困惑。

澳大利亞廣播公司（ABC）報道，莫裡森5月6日接受墨爾本3AW電台訪問曾被問及對台立場，他當時表示，澳大利亞理解“一國兩制”的安排，並且將“繼續維持我們在該區域的政策”。但莫裡森在訪問中又強調，澳大利亞向來“支持自由”，而且會“一直履行與印太地區盟友的協議”。他的說法被認為自相矛盾。

ABC報道指出，“一國兩制”是中國對治理香港提出的方針，近年來北京曾表明可以用相同模式治理台灣，但不被台灣所接受。莫裡森的發言立刻被解讀為支持中國對台政策。

雖然莫裡森“支持一國兩制”的發言被認為是口誤，但SBS廣播公司本周再次詢問莫裡森時，他仍然堅持自己的言論無誤。

“我們知道，我們已認識到我們和中國的情況，也認識到中國是如何看待地區內的關系，特別是與台灣、以前的香港和這類性質的關系。澳大利亞理解這點，這一直是我們政策的基礎。”在被問及此前的言論是否為口誤時，莫裡森給出了否定的答案。

莫裡森辦公室隨後發表聲明稱，澳大利亞的“一個中國”政策從未改變，莫裡森有關“一國兩制”的發言所指的是香港。聲明也指出，“澳大利亞與台灣維持緊密、非官方的正向關系，台灣是一個重要貿易及經濟伙伴”。

澳大利亞政界及媒體對莫裡森的言論表示無法理解，因為該國的對台立場並未改變。彭博社指出，澳大利亞與美國相同，近50年來僅“承認”（recognize）中華人民共和國是唯一代表中國的合法政府，但對於中國將台灣視為領土的一部分僅僅表示“認識”(acknowlege)這一立場，保留了彈性空間。而莫裡森的發言等同於澳大利亞放棄了對台“戰略模糊”的一貫政策。

一些反對派人士認為，莫裡森純粹是嘴硬不肯承認錯誤。工黨影子外交部長黃英賢（Penny Wong）就在推特上譏諷道：“莫裡森要麼是大幅改變澳大利亞對台政策，終結50年來兩黨共同政策並轉而采取北京立場，要不然就是在說謊掩飾自己的錯誤。從他的作風看來，我認為是後者。”

美國：不會讓澳洲獨自面對中國經濟脅迫

莫裡森究竟是“死鴨子嘴硬”或是轉而支持中國政策不得而知。但事實上，中澳關系在近幾年內跌落低谷，中國對澳大利亞實施了一系列貿易制裁，紅酒、煤炭等商品都受到波及。

美國國務卿布林肯周四表示，美國不會讓澳大利亞獨自面對中國的經濟脅迫，這種對待美國盟友的行為將阻礙中美關系的改善。

布林肯在與到訪的澳大利亞外長佩恩（Marise Payne）共同舉行新聞發布會時表示：“我再次重申，美國不會讓澳大利亞獨自在戰場上，或者我應該說在賽場上，面對來自中國的經濟脅迫。”

“我們已經向中國表明，此類針對我們最親密的伙伴和盟友的行動，將阻礙我們改善與中國的關系。”

澳大利亞是最早因安全考量，公開禁止中國電信巨頭華為參與5G建設的國家之一。去年澳大利亞因呼籲對新冠起源進行獨立調查而激怒北京。

佩恩則對媒體表示，澳大利亞明確希望與中國建立建設性關系。“但我們不會在國家安全或主權上妥協，我們將繼續采取行動對其進行保護。”

“耐心修補中澳關系”

自2020年中澳關系惡化以來，兩任澳大利亞貿易部長皆無法成功與中方部長通話。上周北京宣布無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下的一切活動。

澳大利亞副總理麥科米克（Michael McCormack）在接受美國全國廣播公司商業頻道CNBC采訪並被問及如何將中國帶回談判桌時表示，澳大利亞將“有耐心”地尋求修復與北京的關系，同時也會積極拓展市場。“我們將會保持耐心，我們一直是如此。”

他強調，澳洲擁有全球最好的商品，礦產資源受到全球重視。“事實上，我們的資源受到極大的重視，世界各地都有大量需求，無論是中國或其他國家，我們始終都會以友好、外交和負責任的方式與他們合作。”

他也指出，中國對澳洲而言是龐大的市場，但“我們也認識到外面的世界很大…對我國資源的需求很高，我們將繼續確保讓市場多元化。”

(路透社、彭博社、ABC、衛報、CNBC）

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