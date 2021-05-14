新疆宗教領袖捍衛北京政策 調查報導結果相左

(德國之聲中文網) 根據美聯社報導，新疆地區的穆斯林領導人13日在齋戒月結束時在為外國外交官和媒體舉行的招待會上發言，駁斥西方關於中國壓制宗教自由的指控。 外界認為，這是中國政府為了反駁國際社會對其新疆政策的指控所安排的一系列活動之一。

新疆伊斯蘭教協會主席呼應中國政府說法表示，中國已經通過改善生計丶向人們傳授法律知識以及建立職業培訓和教育中心，根除了極端主義的滋生地。

但外國專家認為，這些再教育營是新疆拘留系統的一部分，隨著時間的推移，估計有100萬人或更多人被關在這裡。

新疆伊斯蘭教經文學校負責人阿不都熱克甫•吐木尼牙孜指責美國和其他西方國家的反華勢力散布謠言和謊言。

他表示：「他們想破壞新疆的和諧與穩定，遏制中國的崛起，疏遠中國與伊斯蘭國家的關系。」他還說，美國對自己侵犯人權的行為視而不見，並列舉了美國參與伊拉克丶阿富汗和其他穆斯林國家的沖突以及國內的反穆斯林歧視。

來自5個清真寺的宗教領袖在90分鐘的演講中發言，其中3位親自發言，2位通過視頻發言。他們都介紹了開齋節的祈禱和盛宴，並拒絕了對中國宗教政策的批評。視頻顯示男子在清真寺內祈禱，人們在外面的廣場上跳舞。

喀什市歷史悠久的艾提尕爾清真寺伊瑪目麥麥提·居馬說，新疆的所有民族都支持打擊恐怖主義的措施。他說，人們對執政的共產黨恢復穩定和促進經濟增長表示感謝。

維吾爾人權項目:數百宗教人士遭關押

雖然部分宗教領袖出面捍衛中國政府的立場，但總部位於華府的人權組織「維吾爾人權項目」13日發布一份新的報告發現，中國自2014年起，至少監禁或拘留的630名新疆當地的伊瑪目或宗教人士。很多被關押的宗教人士面臨包含「宣傳極端主義」丶「聚眾擾亂社會秩序」和「煽動分裂主義」等廣泛指控。

報告寫道，根據親屬的證詞，這些指控背後的真正罪行往往是像傳教丶召集祈禱團，或擔任伊瑪目等行為。維吾爾人權項目利用公共和私人數據庫中的法庭文件丶家庭證詞和媒體報道，追蹤了1046名穆斯林宗教人員的命運，其中絕大多數是維吾爾人。

雖然所有1046名宗教人員據說都曾被拘留，但在許多情況下，由於中國對該地區信息的嚴格控制，該組織無法獲得確鑿的證據。在有證據的630個案例中，至少有304名宗教人員似乎被送進了監獄，而不是與中國大規模拘留維吾爾人最密切相關的再教育營。

透過法庭文件或證詞中獲得有關刑期的信息，可以看出這些懲罰反映了新疆司法的嚴酷性：96%的人被判處至少5年的有期徒刑，26%的人被判處20年或以上的有期徒刑，其中包括14個無期徒刑。

路透：清真寺持續遭到破壞

此外，路透社卻在13日發布的報導中指出，他們的記者近日造訪部分新疆清真寺時，看見部分仍在運行的清真寺外有標志說，伊斯蘭教徒必須登記，而來自該地區以外的公民丶外國人和18歲以下的人被禁止進入。此外，這些清真寺裝有監控攝像頭，並有中國國旗和宣傳品，宣揚對共產黨的忠誠。一些國家批准的清真寺會向來訪的記者和外交官展示，比如和田的加滿清真寺。

路透社分析了昌吉市10座清真寺的衛星圖像，並訪問了其中6座。根據衛星圖像，在2018年4月之後的兩個月內，共有31個清真寺的尖塔和12個清真寺的綠色或金色圓頂被拆除。

其中，有幾個清真寺的伊斯蘭建築被替換成中國風格的屋頂，其中包括昌吉的天池路清真寺，其金色圓頂和尖塔於2018年被拆除。澳大利亞戰略政策研究所的團隊在2020年對900個新疆地點進行調查後估計，在過去三年中，有16000座清真寺被部分或完全摧毀。

中國回應美英德涉疆會議

前一日，人權團體和美國丶英國與德國舉行了一場聯合國周邊會議，要求聯合國人權專家該不受限制地進入新疆，美國國務卿布林肯也在發布美國國務院國際宗教自由年度報告時，譴責中國對維吾爾族穆斯林犯下「反人類和種族滅絕罪」。

中國外交部發言人華春瑩13日在例行記者會上，稱聯合國與新疆相關周邊會議「充斥著無恥謊言和虛假信息」，是美國等少數國家的又一次沒有下限的拙劣表演和徹頭徹尾的政治鬧劇。

她說：「事實上該會議也遭到了廣大聯合國會員國的堅決抵制。這幾個國家總是試圖充當人權教師爺，但其自身人權問題劣跡斑斑，罪行累累。他們對中國做出的種種虛假指責其實都是他們自身歷史罪行和劣跡的反映以及黑暗心理的映射。」

(美聯社、路透社)

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